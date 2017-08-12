Fenerbahçe, UEFA listesine Simon Kjaer yerine Fernandao'yu yazdı

Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Sevilla’ya giden Simon Kjaer’in yerine UEFA listesine yazılacak isim belli oldu... Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler’de tedavisi devam eden Jose Fernandao UEFA listesine eklenen isim oldu.

Öte yandan FB TV’ye açıklamalarda bulunan Brezilyalı yıldız, şampiyonlukla tamamlamak istedikleri bir sezona başladıklarını belirtirken yeni transfer Giuliano ile ilgili olarak da “Giuliano çok iyi bir oyuncu. Şu anda kulübümüzün görüşmekte olduğu ve çok güzel katkılar verebilecek bir oyuncu. Aynı zamanda milli takımda da forma giyen bir futbolcu. Katkısı olacaktır” dedi.