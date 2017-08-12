ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe, Fernandao
FUTBOL

Fenerbahçe, UEFA listesine Simon Kjaer yerine Fernandao'yu yazdı

UEFA Avrupa Ligi'nde Makedonya ekibi FK Vardar'la eşleşen Fenerbahçe'de UEFA listesine Simon Kjaer'in yerine Fernandao bildirildi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:55:38 Güncelleme: 15:59:27

Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Sevilla’ya giden Simon Kjaer’in yerine UEFA listesine yazılacak isim belli oldu... Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler’de tedavisi devam eden Jose Fernandao UEFA listesine eklenen isim oldu.

Öte yandan FB TV’ye açıklamalarda bulunan Brezilyalı yıldız, şampiyonlukla tamamlamak istedikleri bir sezona başladıklarını belirtirken yeni transfer Giuliano ile ilgili olarak da “Giuliano çok iyi bir oyuncu. Şu anda kulübümüzün görüşmekte olduğu ve çok güzel katkılar verebilecek bir oyuncu. Aynı zamanda milli takımda da forma giyen bir futbolcu. Katkısı olacaktır” dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER