Göztepe - Fenerbahçe | CANLI

GÖZTEPE - FENERBAHÇE



STAT: Bornova

SAAT: 21:45

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

GÖZTEPE: Beto, Sabri, Kadu, Peybernes, Leo, Rotman, Castro, Scarione, Gouffran, Jahovic, Ghilas

YEDEKLER: Günay, Halil, Elessa, Segbefia, Tanju, Doğanay, Hakan, Muhammed, Tayfur, Ömer

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie

YEDEKLER: Kameni, Erten, Hasan Ali, Ozan, Şener, Ahmethan, Salih, Samed, Oğuz Kağan, Aatif

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

14 YIL SONRA BULUŞUYORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe, bugün İzmir’de yapacakları 2017-2018 sezonunun ilk hafta maçıyla Süper Lig’de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya gelecek. İki ekip Süper Lig’de en son, Göztepe’nin küme düştüğü 2002- 2003 sezonunda karşılaştı. 31 Mayıs 2003 tarihinde İzmir’de oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

LİGDE 47. RANDEVU

Taraflar, Süper Lig'de 47. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 46 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 18 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 69-29 üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ile Göztepe arasında 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maçlarında taraflar İstanbul'da golsüz, İzmir'de ise 1-1 berabere kaldı.



İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir'de 24. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 10 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 24, Göztepe ise 15 gol attı.



FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 46 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

GÖZTEPE TARAFTARI ALINMAYACAK

Göztepe taraftarı, play-off finalinde alınan ceza nedeniyle müsabakayı takip edemeyecek. Müsabakayı, stadın kapasitesi oranında yaklaşık 300 kişilik Fenerbahçe taraftarı izleyebilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bornova Stadı'nda gün boyunca en yüksek hava sıcaklığının 37 derece, maç saatinde ise 30 derece civarında olması bekleniyor.

FENERBAHÇE 6 TRANSFER YAPTI

Süper Lig'de geçen sezonu 64 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, kadrosunu şu ana kadar 6 transferle güçlendirdi. Stoper, hücuma dönük orta saha ve forvet mevkileri için transfer görüşmelerinin sürdüğü sarı-lacivertlilerde kadroya Mehmet Ekici, Carlos Kameni, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mouricio Isla ve Roberto Soldado dahil edildi. Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde 8 futbolcusuyla ise yollarını ayırdı.



GÖZTEPE 16 TRANSFER YAPTI

Geçen sezonki kadrosunda büyük değişikliğe giden Göztepe, şimdiye kadar 16 futbolcu transfer etti. Sakatlığı bulunan Selçuk Şahin'in forma giyemeyeceği Göztepe'nin yarınki karşılaşmaya, Beto, Sabri Sarıoğlu, Mathieu, Kadu, Tanju Kayhan, Jahovic, Rotman, Castro, Gouffran, Scarione ve Ghilas 11'iyle başlaması bekleniyor.

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