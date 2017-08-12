TFF'den saygı duruşu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.



Federasyondan yapılan açıklama şöyle;



"Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.



Süper Lig'de 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarda ise takımlar sahaya TFF tarafından gönderilen "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren" pankartıyla çıkacak.



Terörü şiddetle lanetlerken, şehitlerimiz Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'e Allah'tan rahmet; aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz."

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK´lı teröristlerle girilen çatışmada 41 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yanı sıra 15 yaşındaki Eren Bülbül şehit oldu. Eren Bülbül'ün sosyal medya hesabından yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı kısa sürede gündem olmuştu.

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