FUTBOL
Beşiktaş Sosa için harekete geçti - Sosa son durum! Beşiktaş transfer haberleri
Beşiktaş Sosa için harekete geçti
12 Ağustos 2017 Cumartesi, 17:43:02 | Güncelleme: 17:57:16
-
1
1
|
15
Jose Sosa, Beşiktaş'a geri dönmek için gemileri yaktı.
-
2
2
|
15
Hürriyet'in haberine göre Milan'a rest çeken Arjantinli yıldız,alacaklarına karşılık bonservisini istedi.
-
3
3
|
15
GEREKİRSE 8 EYLÜL BEKLENECEK
Pepe,Negredo,Lens ve son olarak da Medel'i kadrosuna katan Kartal, Jose Sosa'yı da geri getirerek transferi kapatmayı amaçlıyor.
-
4
4
|
15
Gary Medel transferi için Milano'ya giden Siyah-Beyazlı yöneticilerin, burada Arjantinli 10 numara için Milan kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
-
5
5
|
15
Bu yaz 200 milyon euroluk transfer yapan ve Sosa'yı kadrosunda düşünmeyen İtalyan devine teklifini ileten Beşiktaş, bu transfer için 8 eylül'e kadar görüşmelerini sürdürecek.
-
6
6
|
15
GERİ DÖNMEYİ ÇOK İSTİYOR
Talisca ve Oğuzhan'la forma rekabetine girecek kaliteli bir isim arayan Kartal, Sosa'nın gönderdiği, "Geri dönmek istiyorum. İtalya'da mutsuzum. 3. şampiyonlukta ben de olmalıyım" Mesajıyla harekete geçti.
-
7
7
|
15
Avrupa'da başarı vizyonuyla adım atan yönetim, "Büyük takım geniş kadro gerektirir. Bir sezon da kulübede bolluk olsun" şeklinde düşünüyor. Başkan Orman'ın da "Sosa varken Oğuzhan daha iyi performans gösteriyordu" görüşünde olduğu öğrenildi.
-
8
8
|
15
BONSERVİSİMİ VERİN
Milan'la yapılan ilk görüşmelerden henüz net bir sonuç çıkmadı.
-
9
9
|
15
Edinilen bilgiye göre, transferde kilit nokta Sosa ve menajeri Bilardo'nun yaklaşımı olacak.
-
10
10
|
15
Siyah-Beyazlılar, Haziran 2018'de sözleşmesi sona erecek tangocu için Milan'a düşük bir bonservis bedeli ya da kiralama teklifi sundu.
-
11
11
|
15
İstanbul'daki günlerini kariyerinin en parlak günleri olarak hatırlayan Sosa'nın da Milan'a rest çekerek, alacakları karşılığında bonservisini istediğini aktardı.
-
12
12
|
15
Ailevi sorunlar nedeniyle İtalya'ya transferini isteyen Sosa, geçen yaz 7.5 milyon euroya satıldı.
-
13
13
|
15
Arjantinli yıldız Serie A'da 15'i ilk 11 olmak üzere 18 maça çıkıp 3 asistle oynadı, gol atamadı.
-
14
-
15