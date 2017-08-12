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FUTBOL

Beşiktaş Sosa için harekete geçti - Sosa son durum! Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Sosa için harekete geçti

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 17:43:02

  • 1 Beşiktaş Sosa için harekete geçti
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    Jose Sosa, Beşiktaş'a geri dönmek için gemileri yaktı.

  • 2 Beşiktaş Sosa için harekete geçti
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    Hürriyet'in haberine göre Milan'a rest çeken Arjantinli yıldız,alacaklarına karşılık bonservisini istedi.

  • 3 Beşiktaş Sosa için harekete geçti
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    GEREKİRSE 8 EYLÜL BEKLENECEK
    Pepe,Negredo,Lens ve son olarak da Medel'i kadrosuna katan Kartal, Jose Sosa'yı da geri getirerek transferi kapatmayı amaçlıyor.

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  • 4 Beşiktaş Sosa için harekete geçti
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    Gary Medel transferi için Milano'ya giden Siyah-Beyazlı yöneticilerin, burada Arjantinli 10 numara için Milan kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

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    Bu yaz 200 milyon euroluk transfer yapan ve Sosa'yı kadrosunda düşünmeyen İtalyan devine teklifini ileten Beşiktaş, bu transfer için 8 eylül'e kadar görüşmelerini sürdürecek.

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