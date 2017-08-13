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Sofiane Feghouli
FUTBOL

Feghouli Galatasaray'da

Galatasaray, West Ham United'tan Sofiane Feghouli ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 22:57:24 Güncelleme: 13 Ağustos 2017 Pazar, 00:13:24

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü West Ham United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

YARIN GELECEK
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek.

Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam Atatürk Havalimanı'nda olacak.

Cezayirli oyuncu da Twitter'dan yaptığı açıklamayla yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu.

 

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