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Sofiane Feghouli
FUTBOL

Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Feghouli İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı Sofiane Feghouli İstanbul'a geldi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 22:57:24 Güncelleme: 13 Ağustos 2017 Pazar, 18:25:18

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli İstanbul'a geldi.

GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU
Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü West Ham United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

 

 

 

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YORUMLAR 16
  • Misafir 4 saat önce
    FEGHOİLU GEL ARTIK SEN GEL GOLLER GELSİN
  • Misafir 4 saat önce
    Feghoilu gel artık
  • Misafir 4 saat önce
    Feghoilu
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