Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Feghouli İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli İstanbul'a geldi.
GALATASARAY GÖRÜŞMELERE BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU
Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü West Ham United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
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YORUMLAR 16
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Misafir 4 saat önceFEGHOİLU GEL ARTIK SEN GEL GOLLER GELSİN00
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Misafir 4 saat önceFeghoilu gel artık00
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Misafir 4 saat önceFeghoilu00