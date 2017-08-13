İstanbulspor: 2 - Eskişehirspor: 2 (MAÇ SONUCU)

İstanbulspor: 2 - Eskişehirspor: 2
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Narinç, Mustafa Savranlar
İstanbulspor: Okan Kocuk, Muhsin Yıldırım, Kubilay Aktaş, Yalçın Kılınç, Mehmet Zeki Çelik, Ali Dere, Onur Kolay, Onur Ergün, Zafer Şensoy (Dk. 84 İbrahim Halil Çolak), Cajic (Dk. 73 Muhammed Demirci), Kojic (Dk. 68 Şaban Yılmaz Genişyürek)
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Akaminko, Michel, Kaan Kanak, Ofoedu (Dk. 84 Semih Şentürk), Hürriyet Gücer, Uğur İnceman (Dk. 46 Aykut Akgün), Erkan Zengin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 71 Hasan Ayaroğlu), Bruno
Goller: Dk. 10 Ofoedu, Dk. 59 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), Dk. 53 Onur Kolay, Dk. 57 Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Michel, Dk. 58 Erkan Zengin, Dk. 88 Kaan Kanak (Eskişehirspor)