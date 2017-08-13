Kemal Özdeş oyuncularını kutladı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise ligin ilk maçında dış sahada Alanyaspor'a karşı kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Maça dengeli başladıklarını aktaran Özdeş, "Rakibimize karambollerde bulduğu bir iki pozisyonla oyun üstünlüğünü verdik. 30. dakikalarda ise doğru oynamaya başladık. Karşılığında da iki gol attık. İlk yarıda doğru oynarken Emre (Akbaba) çok güzel bir gol attı. 2-1 ile içeri girdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Özdeş, ikinci yarıda neredeyse hiç pozisyon vermediklerinin altını çizerek, "İkinci yarı stratejimizde topu kazanıp, ayağa oynayıp, hızlı ataklarla gol bulmak vardı. Bunlardan birinden başarılı olduk ve 3-1 kazandık. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Özdeş, ligin ikinci haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maça galibiyet için çıkacaklarını dile getirerek, "Taraftarlarımızın desteğini bekliyorum. Umarım iyi oynayarak iç sahadaki ilk maçımızı kazanırız." ifadelerini kullandı.

ALANYASPOR CEPHESİ

Alanyaspor'un hocası Susic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi. Ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu ifade eden Susic, "Maça iyi başladık. Çok önemli 2-3 pozisyon bulduk. Bunları gol yapamadık. Gol ile sonuçlandıramadığımız gibi hemen peşinden iki gol üst üste yedik ve motivasyonumuz düştü." dedi.

Kasımpaşa'yı galibiyetinden dolayı kutlayan Susic, hedeflerinin önlerindeki Bursaspor maçı olduğunu belirtti. Susic, bu karşılaşmanın zor olacağının bilincinde olduklarını kaydederek, "Oradan başarılı bir sonuçla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Maçın ardından Alanyaspor taraftarlarının kaleci Haydar Yılmaz lehine tezahüratını da değerlendiren Susic, "İki iyi kalecimiz var. Bugün Remy'den yana tercihimizi kullandık. Yarın ne olur ne biter bakacağız. Sonuçta iki profesyonel kaleci, hangisine görev verilirse görevini yapmakla yükümlü." diyerek sözlerini tamamladı.