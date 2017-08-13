Türk sporunun efsane başkanlarından Süleyman Seba anılıyor

Beşiktaş Kulübü, onursal başkanı Süleyman Seba’yı vefatının 3. yıl dönümünde bugün anacak. Seba için saat 17.00’de kulüpte resmi tören düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Seba’nın Feriköy’de yer alan kabrine gidilerek dua edilecek.

Öte yandan, saat 14.00’te Akaretler’deki Şairler Parkı’nda bulunan Seba heykelinin önünde taziye defteri açılacak.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA UNUTMADI

Fenerbahçe Spor Kulübü de Süleyman Seba'yı, internet sitesinden yayımladığı bir metinle andı. Fenerbahçe'nin açıklamasında Aziz Yıldırım ve Süleyman Seba'nın birlikte çekilen fotoğrafları kullanılırken şu ifadeler yer aldı;

"Efsanevi Spor Adamı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün unutulmaz Başkanı Süleyman Seba'yı, ebediyete intikal edişinin 3. yıldönümünde; saygı, özlem ve rahmetle anıyouz."

Galatasaray ise Seba'nın tüm futbolseverlerin sevgisini kazandığının altını çizdi. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Vefatının üçüncü yılında, taraflı tarafsız her futbolseverin sevgisini kazanmış değerli spor adamı ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz."