Burak Yılmaz, Konyaspor maçında kaptanlık pazubandını takacak!

Süper Lig'de 2017-18 sezonunda zirveyi hedefleyen Trabzonspor, bugün ağırlayacağı Atiker Konyaspor’u yenip iyi bir başlangıcın hesaplarını yapıyor. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Bordo-Mavililer, hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa’yı kazanan rakiplerini devirip Fenerbahçe maçı öncesi moral dopingi yapmak istiyor.

Teknik direktör Ersun Yanal, cezalı Onur’un yerine Esteban, sakat Castillo’nun yerine ise yeni transferlerden Bongonda’ya görev verecek. Yeni transferlerden Burak Yılmaz ile Juraj Kucka da 11’de forma giyecek. İki maç ceza alan Onur’un yokluğunda kaptanlık bandının Burak’a verileceği öğrenildi. Cezası bitecek olan Onur, Fenerbahçe maçına ise yine kaptan çıkacak.





1919 GÜN SONRA

Son olarak 11 Mayıs 2012’deki Süper Final Şampiyonluk Grubu’nun son haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında mücadele eden Burak Yılmaz, 1919 gün sonra yeniden Trabzonspor formasını giyecek. Kral, Trabzonspor’daki 2.5 sezonda 75 lig maçında 55 kez ağları sarsmıştı.

EREN İÇİN PANKART

Trabzonspor bugün sahaya Maçka’daki terör saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül için hazırlanan pankartla çıkacak. Pankartta “#Erenİyikivarsın” yazısı yer alacak.

MUSTAFA AKBAŞ ŞAŞKINLIĞI

Geçen sezon ligde 14 maça çıkan Mustafa Akbaş’ın zamlı yeni kontratı yankı buldu. Bu sezon 1 milyon 350 bin Tl’ye oynayacak olan Akbaş’ın bir yıl uzatılan mukavelesinde alacağı rakamın 2 milyon 750 bin TL’ye çıkarılması şaşkınlık yarattı.

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