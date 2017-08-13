Mathieu Valbuena: Parayı seçsem Çin'e giderdim

Fenerbahçe'nin şu ana kadarki en flaş transferi olan Mathieu Valbuena, Türkiye’de bulduğu ortam ile yeni takımı ve hocası ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Lyon’dan transfer edilen tecrübeli yıldız, “İki yıllık bir sözleşme imzaladım. Seçimimi para için yapmadım. Öyle olsaydı çin’e giderdim. Türkiye Ligi’nde çok iyi oyuncular var. Bazıları halen gelmeye devam ediyor” diye konuştu.

Fransız yıldız şöyle devam etti; “Kendimi çok iyi hissediyorum. Yaşlandıkça daha da gelişiyorum. Aykut Kocaman bana çok önem veriyor. Takım arkadaşlarımdan çok saygı görüyorum. Bu çok gurur verici. Burada istendiğimi hissediyorum. Soldado ve Giuliano transferleri yöneticilerimizin hırsını gösterir. Avrupa’da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ligde ise tek hedefimiz şampiyonluk.”

fenerbahçe

valbuena

süper lig