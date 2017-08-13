Alper Potuk'tan penaltı yorumu: Yüzde yüz penaltıydı

Aykut Kocaman önderliğinde sezonu Göztepe karşılaşmasıyla açan Fenerbahçe, ceza nedeniyle Göztepe taraftarının bulunmadığı maçtan 1 puanla ayrıldı.

Maçın Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Alper Potuk'un değerlendirmeleri şu şekilde;

"Maça güzel bir golle başladık.Yediğimiz gol bizi düşürdü. Demoralize etti. İlk yarının sonlarına doğru tekrar toparlandık. Kazanarak başlamak istiyorduk. Olmadı. Fakat, daha ligin ilk maçı. Bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum. Daha çok maç var önümüzde."

"BANA GÖRE PENALTIYDI"

"İlk yarıdaki pozisyona itiraz ettim. Stoper, arkadan bana ayağı ve eliyle vurdu. Ona çok itiraz ettim. Penaltıydı. İkinci yarıda bana dışarıda faul yaptı ama düşmedim devam ettim. Ceza sahasında düştüm. Bana göre penaltıydı."

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