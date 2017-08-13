Kasımpaşa lige kötü başlama istatistiğini terse çevirdi

Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde 4 farklı dönemde 14. sezonuna başlayan lacivert-beyazlı ekip, 2017-2018'in ilk haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Müsabakadan 3-1'lik galibiyetle dönen İstanbul temsilcisi, 14. sezon açılış maçında 2. galibiyetini aldı.

Süper Lig'de yaptığı ilk 11 sezon açılış maçında 7 kez mağlup olan Kasımpaşa, 4 müsabakayı berabere tamamlarken, hiç galibiyet alamadı. Sezon açılışlarında yaşadığı sıkıntıyı geride bırakan lacivert-beyazlı takım, son 3 sezonun açılış müsabakalarında 2 galibiyet alırken, 1 kez mağlup oldu.

11 MAÇLIK GOLÜ 3 MÜSABAKAYA SIĞDIRDI

Kasımpaşa, ilk 11 sezon açılışında attığı toplam gol sayısını, son 3 sezonda yakaladı.

Süper Lig'de yer aldığı ilk 11 sezonun ilk hafta maçlarında toplam 6 kez fileleri havalandıran lacivert-beyazlılar, son 3 sezonun açılış karşılaşmalarında aynı sayıda gol buldu.

YENİ TRANSFERLER İYİ BAŞLADI

Kasımpaşa'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular, ilk resmi maçlarında skor ve gol pası katkısıyla galibiyeti getirdi.

Lacivert-beyazlı ekip, Alanyaspor'u yeni transferlerden Trezeguet ve Markus Neumayr ile bu sezon yeniden kiralanan Samuel Eduok'un golleriyle geçti.

Alanyaspor karşısında Neumayr'ın pasında Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçiren Trezeguet, Alman futbolcunun kaydettiği golde de penaltıyı yaptıran isim oldu. İstanbul temsilcisinin Eduok'un ayağından bulduğu 3. golde de pası bir başka yeni transfer Bernard Mensah verdi.

Kasımpaşa'nın sezonlara göre açılış maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Rakip Skor 1959-1960 İstanbulspor 0 - 1 1960-1961 Göztepe 0 - 0 1961-1962 Fenerbahçe 3 - 4 1962-1963 Keçiörengücü 0 - 2 1963-1964 Galatasaray 0 - 0 2007-2008 Gaziantepspor 0 - 2 2009-2010 Bursaspor 1 - 2 2010-2011 Gaziantepspor 0 - 0 2012-2013 Galatasaray 1 - 2 2013-2014 Kardemir Karabükspor 0 - 2 2014-2015 İstanbul Başakşehir 1 - 1 2015-2016 Gaziantepspor 3 - 0 2016-2017 Trabzonspor 0 - 2 2017-2018 Alanyaspor 3 - 1



Not: Tablonun skor bölümünde ilk takım Kasımpaşa olarak yazılmıştır.

kasımpaşa

süper lig

Bernard Mensah

Trezeguet