Trabzonspor - Atiker Konyaspor | CANLI ANLATIM

Kuruluşunun 50. yılında şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, müzesine son 4 ayda 2 kupa götüren Atiker Konyaspor'u ağırlıyor.

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TRABZONSPOR - ATİKER KONYASPOR

SAAT: 20:00

HAKEM: HÜSEYİN GÖÇEK

STAT: MEDICAL PARK STADYUMU

YAYIN: BeIN SPORTS 2

TRABZONSPOR: Esteban, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Olcay Şahan, Okay Yokuşlu, Kucka, Yusuf Yazıcı, Bongonda, Burak Yılmaz

YEDEKLER: Uğurcan, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Mustafa Akbaş, Abdürrahim, Bero, Batuhan, Yusuf Erdoğan, Rodallega, NDoye

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Jonnson, Bourabia, Ömer Ali, Traore, Fofana, Milosevic

YEDEKLER: Abdülaziz, Volkan, Selim, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Vedat, Savaş, Kaan, Ezekiel, Musa

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay



33. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 32 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor, 7 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 45 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 34 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibine karşı sahasında oynadığı 16 maçın 10'unda galip geldi. Bu müsabakaların 5'i Konyaspor'un üstünlüğü ile sona ererken, bir maçta da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Konyaspor'a karşı sahasındaki maçlarda 29 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Bordo-mavililerde cezası bulunan Onur Recep Kıvrak ile menisküs ameliyatı edilen Fabian Castillo, Atiker Konyaspor maçında forma giyemiyor.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ

Trabzonspor'da yeni transferler de ilk kez bir lig maçında bordo-mavili taraftarların önüne çıkacak. Karadeniz temsilcisinde, İspanya'nın Celta Vigo takımından transfer edilen Theo Bongonda, Milan'dan alınan Juraj Kucka ve Eskişehirspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra bordo-mavili ekibe katılan Kamil Ahmet Çörekçi, kadroda yer alacak.

Beş sezon önce Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve son olarak forma giydiği Çin'in Beijing Guoan takımından kadroya dahil edilen Burak Yılmaz da teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda yeniden bordo-mavili taraftarların önünde mücadele edecek.

TRABZONSPOR'UN SEZON AÇILIŞLARINDAKİ PERFORMANSI

Trabzonspor, 43 sezonun başlangıç maçlarında 27 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, lig tarihinde 22 kez açılış maçlarını dış sahada, 21 kez de evinde oynadı. Dış sahadaki ilk hafta müsabakalarında 12 galibiyet, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, sahasındaki açılışlarda ise 15 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyetle sezona giriş yaptı.

SON 2 SEZONDA GALİP

Trabzonspor, son 2 sezonda lige galibiyetle başladı. 2014-2015 sezonunda deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, 2015-2016'da Bursaspor'u 1-0, geçen sezon da Kasımpaşa'yı sahasında 2-0 mağlup etti.

KONYASPOR İLE 2. KEZ

Trabzonspor, Konyaspor ile lig tarihinde ikinci kez bir açılış maçında karşı karşıya geliyor. İki takım 2003-2004 sezonunun ilk haftasında Konya'da karşılaşmış ve müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona ermişti.

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