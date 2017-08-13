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Dijon: 1 - Monaco: 4
FUTBOL

Dijon: 1 - Monaco: 4

Ligue 1'de son şampiyon Monaco, Dijon'u deplasmanda 4-1 mağlup etti

13 Ağustos 2017 Pazar, 20:36:35 Güncelleme: 20:39:05

Ligue 1'in 2. haftasında Monaco, Dijon'a konuk oldu.

Monaco, 3. dakikada Falcao, 25'te Jemerson ve 37'de yine Falcao'nun golleriyle skoru 3-0 yaptı.

Dijon, 43. dakikada Wesley Said'in golüyle farkı ikiye indirse de, 51. dakikada Falcao'nun golüyle maçta durum 4-1 oldu. Mücadelede başka gol olmayınca Monaco, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Monaco'nun genç yıldızı Kylian Mbappe maça yedek kulübesinde başladı ve teknik direktör Leonardo Jardim tarafından görevlendirilmedi.

Karşılaşmanın ardından Monaco, puanını 6'ya yükseltti. Puansız Dijon ise ligin son sırasında yer aldı.

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