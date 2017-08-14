Ersun Yanal: "Alınacak oyuncular herhangi bir oyuncu olmayacak"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Atiker Konyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Güzel bir skorla ve Burak Yılmaz'ın katkısıyla kazandık" dedi.



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u, Burak Yılmaz'ın attı gollerle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Teknik Direktör Ersun Yanal, ilk olarak karşılaşmada sakatlık geçiren Traore'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bir türlü oyun ritmini yakalayamadıklarını belirten Yanal, "Son iki kupayı alan organize bir takım ile oynamamızın etkisi vardı. Trabzonspor takımının bundan sonra kazanmak için daha iyi oynamaya, organize olmaya ihtiyacı var. Bu süreyi de yapacak takım var. Oynadığımız hazırlık maçlarımız referansımız. Bugün çok sıcak bir atmosferde oynadık. İki takım için de gelgitler vardı. Ama ben seyircimize çok teşekkür ederim. Onlar bugün yüreklerini ortaya koydular. Sıcak havada sıcaklıklarını hissettirdiler. Onların desteğiyle lige iyi başladık" dedi.



"ALINACAK OYUNCULAR HERHANGİ BİR OYUNCU OLMAYACAK"

50. yılda gerek saha içi gerek mali olarak yönetilebilir bir takım olmaları gerektiğini anlatan Yanal, "Yönetilebilir olmaktan biraz daha işi fantaziye getirirse problemlerle karşı karşıya kalırız. Selçuk İnan, Türkiye'nin en önemli oyuncusu, bir mukavelesi var, ciddi şekilde bir takım kaptanı. Bizim hedeflerimiz için bir kadromuz var. Bu kadro içinde oyuncular var. Onazi ciddi teklifle karşı karşıya pazartesi netleşir. Başka oyuncularımız için de teklifler var, biz de başka oyuncular için teklifte bulunuyoruz. Biz kaliteli iyi takımdan kuruluyuz. Alınacak oyuncular herhangi bir oyuncu olmayacak" dedi.



"BURAK TAKIMDA ÖNEMLİ BİR MİSYONA SAHİP"

Burak Yılmaz'ın esame listesinde kaptan olarak yer aldığı ancak sahaya çıkmamasına ilişkin bir soru üzerine de Yanal, şöyle cevap verdi:



"Burak bu takımda önemli misyona sahip. Onun bant takıp sahaya çıkması çok önemli değil. O zaten hepimizin içinde belli misyona sahip. İyi arkadaşlık ortamı var. Herkes birbirlerine bu jestleri yapıyor. Burak da bu konuyu hiç gündeme getirmedi. Ama jest Uğur tarafından 'Abi siz çıkın' dedi. O da 'Bu şimdi konuşacak konu değil, şimdi çık daha sonra konuşuruz' dedi. Burak, bir çok şeyi aşıp, olgun bir oyuncu. Ülke futbolu için çok iyiydi. Bugün yaptığı skorun Milli Takım'a da oldukça fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Çok heyecanlı, çok coşkuluydu."



"HER TÜRLÜ SONUCU ÇIKARABİLİRSİNİZ"

Yanal, Fenerbahçe ile gelecek hafta yapacakları karşılaşmanın ligde erken oynanacak olmasını avantaj olup olmayacağı şeklindeki bir soru üzerine ise şunları söyledi:



"Her türlü sonucu çıkarabilirsiniz. Avantaj diyebilirsin, dezavantaj diyebilirsin. Sizin ne yapacağınıza bağlı. Bugün burada Konyapor'u yenmek şu anda takımların performansları açısından çok zor. Biz bugün kazandık ama hangi şartlarda kazandığımız ortada. Karşı takıma saygı duyuyorum, çok formda organize bir takım. Son 2 kupanın sahibi bir takım. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, yeni çıkmış bir Göztepe karşısında zaman zaman zorlandı. Ama önemli oyuncular var, performansları çok üst dorukta. Ben şunun altını çizmek istiyorum. Ülkemiz için dostluk, barış, kardeşlik çok önemli. Daha dün şehit cenazesine gittik. İki tane şehidimiz oldu. Ülkemizin geçtiği yollar belli. "



"HİÇ OLMAZSA SPORDA DOSTLUĞU KARDEŞLİĞİ SAĞLAYALIM"

"Hiç olmazsa sporda dostluğu, barışı, kardeşliği sağlayalım" diyen Yanal, "Futbolda rekabet olur, oyuncuyla ilgili, sonuçla ilgili olur. Bizim asla dostluğumuzu barışımızı, kardeşliğimizi bozacak hiçbir hamlede, işte bulunmamız gerekiyor. Buna ülke olarak çok ciddi ihtiyacımız var. Yoksa rekabet ne kadar güzel. Fenerbahçe ile Trabzonspor rekabet etmeyecek de kim rekabet edecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor birbirleriyle rekabet edecek tabi ki. Bu işin güzelliği rekabet yüzünden. Rekabeti kaldırdığında bunların hiçbiri olmayacak. O yüzden bunun tadını çıkarmak gerekiyor. Siyaset, sanat, kültür üstü. Bunun keyfini çıkararak ülkemizi burada barışın getirdiği avantaja doğru yollayalım" şeklinde konuştu.

ATİKER KONYASPOR CEPHESİ

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, takım savunmasında hatalar yaptıklarını belirterek, "Bunlara analitik çözümler üretmeliydik. Yerleşik haldeyken 2 gol yememiz düşündürücü. Tekrar gözden geçireceğiz. Arkadaşlarla konuşacağız" ifadelerini kullandı.



"TRAORE SANIRIM 1 SENE SONRA ARAMIZA DÖNER"

Trabzonspor'un sert bir oyun ortaya koyduğunu belirten Akçay, "İki takım da 21 kişi geldik. Biz 20 kişi dönüyoruz. Düşünmesi gerekenler düşünsün. Müsabakanın içerisinde futbolun kendi içinde ürettiği değerler, hamleler, müdahale şekilleri ile istek ve arzular var. Bunları herkes yapacak ama yine de dikkat edilmesi gerekenlere dikkat edilmeli. Trabzonspor'u kutluyorum, 3 puanla başladı. Süper Kupa'yı aldığımız süreçte performans ve oyun anlayışımızı biraz daha geliştirmemiz gerektiğini fark ettik. Yolumuza devem edeceğiz. Traore'ye geçmiş olsun diyorum, sanıyorum 1 sene sonra aramıza döner" şeklinde konuştu.



"İLK 10 ARASINA GİRMEK İSTİYORUZ"

Mustafa Reşit Akçay, bu sene 44 puan toplamayı hedeflediklerini de belirterek, "Geçen sene 43 puanla kapattık. Bu yıl 44 puan, bütün hedefimiz bu yönde. Ama futbolun kendi içerisindeki yolculukta bazı şeyler sizi nereye getirir onu göz ardı etmeyeceksiniz. Ama kesinlikle haddimizi bilerek yaklaşım göstereceğiz. İlk 10 arasına girmek istiyoruz."