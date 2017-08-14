Şenol Güneş: "Hakem yardımıyla kazanmadık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in ilk haftasında takımının Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta rakiplerine karşı üstün bir oyun sergilediklerini söyledi.



Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmanın güzel olduğunu vurgulayarak, "Oyun olarak daha tempolu oynamak istiyoruz. Hazır değiliz, bu normal. Milli takım arasına kadar hazırlık dönemi olarak görüyorum. Erken forma girmek de doğru değil. Oyun ve skor üstünlüğü bizdeydi. Sahanın zemininin de kötü olması oyunu etkiledi. Seyircisi olmayan takım olarak kapanan Antalyaspor'a karşı 2-0'lık skor olumsuz değil ama futbol adına her maçta güzel oyun bekliyoruz. Çalışacağız." diye konuştu.



Kazandıkları penaltıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Güneş, şunları kaydetti:



"Tartışmasını yapmayacağım, pozisyonu görmedim. Yakın komşumuzu iterken, dostumuzun sıkıntısını anlamazsak terörün kucağına düşeriz. Geçen hafta başkan bir şey söyledi dünyayı ayağa kaldırdılar. Elime bir çubuk versinler ben de kaldırırım. Başkanın söylediklerinin altına imzamı atıyorum. Kibarca, medenice toplantıyı yaptı. Türkiye kavga ortamı beklediği için hayal kırıklığına uğradı. Benim elim futbolcuya gidiyor savcılığa veriliyorum. Adam öldürüyorlar bir şey olmuyor. Biz hakem yardımıyla kazanmadık."



Maçtan daha önemli şeyler olduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, "Şehitlerimiz var. Aynı zamanda Süleyman Seba'nın ölüm yıl dönümü. 'Beşiktaş'ı üzmeyin' sözleri tribünde vardı. Eski dostlarımızı kaybediyoruz, gençlerimizi kaybediyoruz. Maç kazanmak güzel ama en yakın dostumun, tanıdığım büyüğüm Sunay Akın'ın babasını kaybettik. Hastalık, terör, adam vurma olaylar. İnsan kaybediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



ANTALYASPOR CEPHESİ

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ligin ilk maçları zor olur. Takımın oturmamış olabilir, eksikleriniz olabilir. Bu da öyle maçlardan bir tanesiydi. Biz ilk 10 dakika istediğimiz gibi oynamadık. Ondan sonra gerçekten iyi oynadık. İkinci yarı oyuncu değişikliği olsun taktik değişikliği olsun istediğimiz her şeyi yaptık. Maalesef bir duran top ve bir penaltıdan mağlup olduk. Eksiklerimiz var, onları bugün çok hissettik" dedi.



"HAKEMİN VERDİĞİ PENALTI YANLIŞTI"

Maçın hakemi Cüneyt Çakır hakkında konuşan Çalımbay, "Ben en çok yaptığı hatalardan dolayı hakeme şey oldum. Hakemin verdiği penaltı yanlıştı. Ya Cüneyt Çakır'ın bana karşı bir şeyi var, ben onu da anlamıyorum, Kasımpaşa'dayken de aynı şeyi yaptı. Şimdi de aynı şeyi yapıyor. Verilmemesi gereken bir penaltı, bir faul verdi. Bu mazeret değil ama bu seviyeye gelmiş bir hakem arkadaşın böyle yanlış yapmaması gerekiyor. Bunu biz telafi ederiz. Benim takımın 2-3 haftaya ihtiyacı var. Bir iki transfer ve eksiklerin takıma dönmesiyle tempomuzu arttırarak istediğimiz yere geleceğiz" şeklinde konuştu.

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