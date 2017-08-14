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Gaziantepspor: 0 - Ümraniyespor: 3
FUTBOL

Gaziantepspor: 0 - Ümraniyespor: 3

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Gaziantepspor'u 3-0 yendi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 01:42:37 Güncelleme: 01:44:48

GAZİANTEPSPOR: 0 - ÜMRANİYESPOR: 3

STAT: Gaziantep
HAKEMLER: Burak Şeker, Selahattin Altay, Gökhan Barcin

GAZİANTEPSPOR: Adnan Karabulut, Müslüm Talşik, Şenol Can, İlker Günaslan, Zeki Sinanoğlu, Alpay Koçaklı, Oktay Aydın, Serhan Yılmaz, Mehmet Sait Üzümcü (Dk. 83 Mustafa Emirhan Özyaşar), Gökhan Çamur (Dk. 83 Halil İbrahim Keser), Harun Enes Nural
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Mehmet Sedef, Mustafa Çakır, Mücahit Albayrak, Oğuz Ceylan, Bulut Kaya (Dk. 73 Timur Temeltaş), Vasilogiannis (Dk. 78 Samet Asatekin), İbrahim Akdağ, Cleyton (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Rangelov

GOLLER: Dk. 28 Emircan Altıntaş, Dk. 65 ve Dk. 71 (Penaltıdan) İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 27 İlker Günaslan ( Gaziantepspor), Dk. 56 Vasilogiannis, Dk. 90 Mustafa Çakır (Ümraniyespor)


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