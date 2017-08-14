Barcelona Paulinho'yu transfer etti - Paulinho kimdir?

Barcelona, Guangzhou Evergrande'den Brezilyalı Paulinho'yu 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Paulinho, Çin ekibine Tottenham'dan 14 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Barcelona oyuncunun serbest kalma bedelini ise 120 milyon euro olarak belirledi.

Paulinho'nun Perşembe günü sağlık kontrolünden geçeceği ve aynı gün imza attıktan sonra basına tanıtılacağı belirtildi.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2017

Paulinho kimdir?

Tüm isim: Jose Paulo Bezerra Maciel Junior

Doğum tarihi: 25 Temmuz 1988 (29 yaşında)

Doğduğu il: Sao Paulo | Brezilya

Boyu: 1,82 m

Uyruğu: Brezilya

Mevki: Orta saha - Merkez orta saha

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 15,00 milyon €

Oynadığı takımlar: Vilnius, Audax, Lodz, Bragantino, Coimbra-MG, Corinthians, Tottenham, Guangzhou Evergrande

Performans: 357 maç 73 gol 31 asist

Paulinho

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Paulinho kimdir?