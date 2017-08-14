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Barcelona Paulinho'yu transfer etti - Paulinho kimdir?

Paulinho Barcelona'da!

Barcelona, Paulinho'nun transferi için Guangzhou Evergrande ile 40 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:14:08 Güncelleme: 14:45:19

Barcelona, Guangzhou Evergrande'den Brezilyalı Paulinho'yu 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Paulinho, Çin ekibine Tottenham'dan 14 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Barcelona oyuncunun serbest kalma bedelini ise 120 milyon euro olarak belirledi.

Paulinho'nun Perşembe günü sağlık kontrolünden geçeceği ve aynı gün imza attıktan sonra basına tanıtılacağı belirtildi.

Paulinho kimdir?

Tüm isim: Jose Paulo Bezerra Maciel Junior
Doğum tarihi: 25 Temmuz 1988 (29 yaşında)
Doğduğu il: Sao Paulo | Brezilya
Boyu: 1,82 m
Uyruğu: Brezilya
Mevki: Orta saha - Merkez orta saha
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 15,00 milyon €
Oynadığı takımlar: Vilnius, Audax, Lodz, Bragantino, Coimbra-MG, Corinthians, Tottenham, Guangzhou Evergrande
Performans: 357 maç 73 gol 31 asist

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YORUMLAR 3
  • Misafir 8 dakika önce
    gustavo var buna benzer oda cok kaliteli futbolcu
  • Misafir 24 dakika önce
    barçada sıkışınca 30 yaşında adam alıyor bizimkiler normal yani :))
  • Misafir 1 saat önce
    güncel piayasa değeri 15 milyon, barcelona 40 a alıyor, serbest kalma bedeli 120 milyon belirliyor.. bun nasıl matematik arkadaş... ben böyle matematiğin....
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