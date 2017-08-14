Soldado, Vardar maçında oynayabilecek mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda karşılaşacağı Vardar maçı öncesinde bir oyuncuyu daha UEFA listesine yazabilecek.
Miroslav Stoch'un Çekya ekibi Slavia Prag'a gönderilmesiyle sarı-lacivertli ekibin UEFA listesinde bir kişilik yer açılmıştı. Giuliano'nun Zenit'in Avrupa Ligi 2. ön eleme maçlarında oynaması nedeniyle kadroya dahil edilme imkanı bulunmuyor. Aykut Kocaman'ın tercihini Roberto Soldado'dan yana kullanacağı öğrenildi.
Giuliano ise Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalması halinde kadroya eklenebilecek.
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