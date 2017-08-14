Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Lig'inde Play-Off turu ilk maçları yarın ve çarşamba, rövanşları ise 22-23 Ağustos günü oynanacak. Belçika'nın Club Brugge takımını eleyen Medipol Başakşehir'in rakibi yarın İstanbul'a gelecek. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarının programı şöyle

Yarın:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Kopenhag (Danimarka)

21.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Steaua Bükreş (Romanya)

21.45 Hoffenheim (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

21.45 Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)

21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)

Çarşamba:

21.45 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Sevilla (İspanya)

21.45 Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)

21.45 Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)

21.45 Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)

21.45 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - SEVİLLA MAÇINI TURPİN YÖNETECEK

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanyanın Sevilla takımıyla 16 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı ilk maçı, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadında saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Turpin düdük çalacak.

Turpinin yardımcılığını Nicolas Danos ve Cyril Gringorenin yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Hicham Zakrani olacak. Karşılaşmada ilave yardımcı hakemlik görevlerini de Ruddy Buquet ve Nicolas Rainville üstlenecek.

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