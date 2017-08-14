Beşiktaş, Domagoj Vida transferi için ısrarını sürdürüyor

Transferde kadrosuna son olarak Inter'in Şilili futbolcusu Gary Medel'i katan Beşiktaş, bir süredir temaslarda bulunduğu Domagoj Vida'dan vazgeçmiyor. NTV Spor'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Vida ile ise anlaşma sağlanmış durumda!

Ukrayna ekibi, Aralık 2017'de sözleşmesi sona erecek olan oyuncu için 2,5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Beşiktaş ise Dinamo Kiev'e 1 milyon Euro teklif etti. Kulüpler arasındaki pazarlıklar son aşamasında.

Vida'nın takımdan ayrılma isteği de siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. Habere göre bu transfer 2 milyon Euro karşılığında gerçekleştirebilir. Anlaşmanın sağlanamaması durumunda ise Vida transferi, devre arasında bitirilmeye çalışılacak.

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