Igor Tudor: "Taraftarların gösterdiği reaksiyon yersiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 4-1 kazandıkları Kayserispor maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. Hırvat teknik adam "Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, iyi başlamak çok, çok önemliydi. Gerçekten sahada iyi bir ruh ortaya koyan bir takım vardı." diyerek takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirtti.



Tudor, "Arda Turan ve Asamoah'ın transfer edilecek mi?" sorusuna ise "Bu soru, sportif direktörümüz ve başkanımızı ilgilendiren bir soru" diye yanıt verdi.



Taraftarların protesto ettiği Sinan Gümüş hakkında da konuşan Hırvat teknik adam "Sinan Gümüş genç, kaliteli bir oyuncu. Taraftarların gösterdiği reaksiyonun yersiz olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Igor Tudor son olarak "Golcülerin gol atması çok önemlidir. Gomis bugün bunu yerine getirdi, onun için mutluyum. Eren de bizim için önemli" diyerek sözlerini noktaladı.

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