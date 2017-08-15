Cenk Ergün, Kwadwo Asamoah ve Arda Turan transferleriyle ilgili açıklama yaptı

Galatasaray, yeni sezondaki ilk maçında Kayserispor'u evinde 4-1 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün karşılaşma sonunda transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Kwadwo Asamoah'la ilgili olarak "Asamoah konusunda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Şu anda söyleyeceğimiz şeyler, bazen negatif olarak dönüyor. Ancak olma şansı yüksek" dedi.

Ergün, Arda Turan'la ilgili olarak ise "Arda Turan sevdiğimiz bir Galatasaraylı. Arda'nın bana bir sözü var, bir gün Galatasaray formasını giyecek. Biz bunun erken olmasını istiyoruz. İnşallah olacak." ifadelerini kullandı. Ergün "66 numarayı Arda Turan'a ayırdığınız doğru mu?" sorusuna ise "66 numaralı formamız şu anda boşta." dedi.

Ergün stoper transferi için görüşmelerin devam ettiğinin altını çizerken santrfor transferinin de duruma göre olabileceğini ekledi.

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