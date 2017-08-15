Marius Sumudica: "Bugün komando olan Galatasaray'dı"

Kayserispor'un Galatasaray'a deplasmanda 4-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından basın toplantısında soruları cevaplayan Kayserispor Teknik Direktörü Marias Sumudica, öncelikle maçı ve takımının oyununu değerlendirdi. Maçın analizinin şu anda yapılmasının zor olduğunu söyleyen Sumudica, "Kimseyi suçlamak istemiyorum. Futbolcularımı bugüne kadar suçlamadım ama şu anda değerlendirme yapmak zor olacak. Fizik olarak bizden iyi ve güçlü bir takımla oynadık. Bizden daha fazla harcama yapan bir takımla oynadık. Avrupa Ligi maçlarının analizinden çok farklı bir Galatasaray'la karşılaştık. Fernando ve Ndiaye sahadaydı bugün. Güçlüler ve biz de büyük hatalar yaptık. Bu hataları gerçekten anlamak zor. Futbolda olan şeyler bunlar. Bazen kazanıyorsunuz, bazen kaybediyorsunuz. Ben bunun ufak bir iş kazası olduğunu düşünmek istiyorum. Galatasaray'a da tebrikler" ifadelerini kullandı.



"BURAYA SADECE DEFANS YAPMAYA GELMEDİM"

Kafasında bir sistem olmadığını ifade eden Sumudica, "Ben Kayseri'ye gelirken bu sistem kafamda yoktu. Benim düşüncem bu futbolcuların, bu taktikle oynamaları için kapasiteleri olduğunu düşünmem. Bugün kaybetmemizin sebebi bence 3'lü defans değil. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde kaybettiği rakibi de 3'lü defans oynadı. Bir dahaki maçta yine aynı taktikle oynayacağız. 2 forvetle de oynadım. 3 defans varsa, 2 de forvet vardı. Ben buraya sadece defans yapmaya gelmedim. Galatasaray'ın silahları bizden daha etkiliydi. Oklarla geldik ama onlarda tüfekler vardı. Ben sadece benzetme yaptım komando konusunda. Bugün komando olamadık, komando olan Galatasaray'dı" diye konuştu.



Sumudica son olarak Lucescu'yla ilgili olarak da, "Lucescu'yla seviyelerimiz çok farklı. Kendisi benim babam gibiydi. Beraber şampiyonluk kazandık. Benim için Romanya'nın en iyi hocası. Milli Takım'ın başına geçti ve kendisine başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Marius Sumudica

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