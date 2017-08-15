Igor Tudor, Kayserispor maçından sonra neler söyledi? Galatasaray transfer haberleri

Kayserispor'u 4-1 yenerek sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor, karşılaşma sonrasında soruları yanıtladı. Tudor, oyundan memnun olduğunu belirterek, "Kafamdaki Galatasaray'a emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

''HEP BERABER 10 ANTRENMAN BİLE YAPMADIK''

Saatin geç olduğunu belirterek söze başlayan Igor Tudor, "Konuşmaktan ziyade uyku saati geldi. Çok mutluyum oyuncularım adına. Doğru mantaliteyi ilk maçtan göstermek çok önemliydi. Çok yeni arkadaşımız var ve hem bizim hem taraftarın beklentileri yüksek. Ama iyi bir başlangıç yaptık. Geliştirilmesi gereken şeylerin de geliştirilerek devam edilmesi gerekiyor. Bu maçı geride bırakıp Osmanlıspor maçını düşünmeye başlamalıyız" dedi. Havanın çok sıcak olduğunu da söyleyen Tudor, "Bu nedenle 3 tişört değiştirdim. Biraz önceki açıklamada da yeni arkadaşlarımızı aramıza getirirken kalitelerinin yanı sıra karakterlerine de dikkat ettik. Kişilik ve karakter çok önemlidir ve bugün bunu gördük. Mutlaka zaman içinde daha iyiye gideceğiz. Çünkü bakıldığı zaman yeni katılan birçok arkadaşımız var. Belki beraber 10 antrenman bile yapılmadı. Her geçen hafta kafamdaki Galatasaray'a emin adımlarla ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

''TÜRKÇE BİLMEDİĞİM İÇİN...''

Teknik direktörlüğün zor bir görev olduğunu söyleyen Tudor, "Ben sadece işime odaklanıyorum. Kazanınca taraftarı mutlu edersiniz, kaybedince üzersiniz. Mesela 20 oyuncu var, kulüpte beraber çalışan insanlar var ama hoca olarak tek başınasınız. Burası Galatasaray. Bu tip büyük kulüplerde baskıların olması çok normal. Ama eğer baskıdan kastınız yazılanlar ve söylenenlerse bu beni ilgilendiren bir baskı değil. Bunu çok kez söyledim. Benim için en büyük baskı kendime uyguladığım baskı. Daha iyi antrenman yaptırabilmek için, oyuncularımı daha motive edebilmek bana baskı uygulayan konular. Soyunma odasını ve oynamayan oyuncuları iyi yönetebilmek baskıdır. Bunlar bana baskı oluşturabilecek unsurlar değil. Değiştirebileceğiniz tek şey kendi içinizdir. Türkçe bilmediğim için yazılanlara da hakim değilim. Bu nedenle böyle bir kolaylığım var" diye konuştu.

''DURAN TOP SAVUNMASINDA GELİŞMELİYİZ''

Duran topları geliştirmeleri gerektiğini söyleyen genç teknik adam, "Duran top çok geliştirmemiz gereken bir konu. Bugüne kadar çok çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Tolga'yı ilk başta sol açıkta, Linnes'i içeride oynattık. Linnes'le orta alanda kaliteyi artırmak istedik. Ama Tolga'nın da 12, 13 kilometrelik koşularına ihtiyacımız vardı. İkinci yarıda da zaten ikisi arasında pozisyon değişikliğine gittik. Bu küçük bir detay. Önemli olan takım ruhu. Bunu da ortaya çıkarmaya başladığımızı görüyoruz. Bu galibiyet de gelecek için çok faydalı olacaktır" dedi.

"TRANSFER HENÜZ BİTMEDİ''



Tudor transferin de henüz bitmediğini söyleyerek, "Yedek kulübesinde kaliteli olduğumuzu düşünüyorum. Sportif direktörümüz ve başkanımız transferlerde pay sahibi olan insanlar. Transfer dönemi kapanana kadar mutlaka bazı pozisyonlar için bazı kişiler aramıza katılabilir. Ama şu an için odaklandığımız, Osmanlıspor karşılaşması. Bugünkü güzel şeyleri o maça taşımak ve kötü noktaları düzeltmek için bu maça odaklandık" diyerek sözlerini tamamladı.