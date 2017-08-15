Vida transferi neden açıklanmıyor?

Habertürk Spor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre; Dünyaca ünlü yıldız Pepe’nin ardından Gary Medel’i de kadrosuna katarak savunmasını güçlendiren Beşiktaş’ta, sıra Domagoj Vida’ya geldi. Kartal, Hırvat stoperin transferine nokta koymak için gün sayıyor. Medel’i renklerine bağlayarak çok yönlü bir isme sahip olan Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Şenol Güneş, Antalya maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Şilili yıldızı orta sahada oynatacağının sinyallerini vermişti. Tecrübeli hocanın stoperin solunda görev yapabilecek uzun boylu bir oyuncu isteğine Vida’yı alarak karşılık vermek isteyen yönetimin önündeki tek engel, UEFA ile yapılan Finansal FairPlay (FFP) anlaşmasına göre 1 milyon 400 bin Euro ekside olması...

ELİ KULAĞINDA BEKLİYOR

Bu duruma göre Vida ile her konuda anlaşan, kulübü Dinamo Kiev ile de el sıkışan Beşiktaş; Boyko, Milosevic, Pedro Franco ve Aras Özbiliz’i bir an önce elden çıkarmak için yoğun bir şekilde uğraşıyor. Bu oyuncuların bir ya da ikisinin satışından gelecek para ile rahatlayacak olan yönetim, FFP açığını kapatarak Vida’yı İstanbul’a getirecek ve resmen renklerine bağlayacak. Kiev ile bağları tamamen koparan Hırvat yıldızın da Beşiktaş’tan müjdeli haberi beklediği öğrenildi.