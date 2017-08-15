Lucescu'dan Cenk Tosun'a övgü

Milli Takım’ın çiçeği burnunda hocası Mircea Lucescu’nun, Beşiktaş-Antalya maçından sonra Siyah-Beyazlı yöneticiler ile yaptığı sohbette, Cenk Tosun’u çok beğendiğini ve milli golcüye tam not verdiğini söyledi. Deneyimli yıldızın hırsı ve rakibi yıpratan görüntüsünün kendisini son derece memnun ettiğini belirten Luce’nin, soyunma odasına inerek Cenk’i bizzat tebrik ettiği öğrenildi. Türk oyunculara, “Milli maçlara kadar hepinizi hazır görmek istiyorum” diyen Rumen teknik adam, Oğuzhan gibi kaliteli bir oyuncunun performansının kendisini şaşırtığını ifade etti.

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