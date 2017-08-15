Galatasaray'da imza töreni

Galatasaray'da yeni transferler Ndiaye, Maicon, Fernando ve Feghouli basın önünde imza attı. Başkan Dursun Özbek ve futbolcular açıklamalarda bulundu:

DURSUN ÖZBEK

"Kadroya katılan 4 oyuncuyla ilgili imza töreni düzenliyoruz. Bütün takımlara başarılı sezon diliyorum. Mücadelesi bol, futbol zevki yüksek bir sezon geçiririz inşallah. Hepiniz hoş geldiniz."

ÖZBEK'TEN ARDA TURAN AÇIKLAMASI

"Galatasaray olarak bildiğiniz gibi uzun süredir takıma hizmet etmiş futbol takımı bazı bölgelerin yenilenmesi, takıma yeni heyecan getirecek isimler tespit edilmiştir. Gerek scout ekibimiz, gerek hocamızla çalışmalar yaptık. Hala eksikler var. Çalışmaları yapıyoruz. Bu bir bütçe işidir. Hesaplarımızın içinde ne kadar gitmek isteyen futbolcu var, bonservis gelebilir hesabı yapıyoruz. Arda ile ilgili şunu söylemek isterim; Arda Galatasaray'ın yetiştirdiği bir futbolcumuz. Çok iyi bir Galatasaraylı. Türkiye'de oynamak isterse geleceği yer Galatasaray. Böyle bir buluşmadan memnun oluruz. Transfer çok kolay bir olay değil. İradelerin oluşması lazım. Amacımız en iyi takım olmak. Bu manada çalışıyoruz. Bitmeden detaylar vermek yanlış olur. Sadece çalışmaların sürdüğü yönünde konuşabilirim."

"Revizyona soyunduk. Yorulmuşluklar vardı. Son derece riskli bir iş. Maya tutar mı, tutmaz mı... Zor bir karardı. Galatasaray'ın bu kararı verme zorunluluğu vardı. Performans tatmin etmiyordu. Yenilenme lazımdı. Maçı dün bu heyecanla izledim. Çok da memnun oldum. Gayet iyi performans sergilediler. Mücadele, hırs ve klas bir futbol vardı. Skor da ona göre oldu. Bir-iki eksik var. Bunlar mali yapıya bağlı. Mali yapıyı rahatsız etmemeliyiz."

"Diyorlar ki Riva'dan gelen parayı transfere verdi... Riva'dan gelen para, şubat ayında geldi. Adresini de buldu. Ondan sonra da para gelmedi. Futbolcunun maliyetini alıyorlar, 1 sezonluk 3 milyonsa, 5 yıllık sözleşmeyle çarpıyorlar... 25 milyon diyorlar. Abartılı, kafa karıştırıcı, algı yaratmaya yönelik şeyler... Ya hesap kitap bilmiyorsunuz ya da açıklamaları dinlemeniz lazım. Seçildikten 3 sene zarfında 2 yılda alınan ve satılan oyuncular birbirine eşit. Bu sene yenilemek için aşağı yukarı 30 küsür milyon euro'luk bütçe yaptık. Yaklaşık 34 milyon euro bonservis ödedik. Yaklaşık 20 milyon euro'luk bonservisi geliri geldi. 17-18'i realize oldu, eli kulağında bir transfer daha var. 34 milyonluk alış var, 20 de satış var. Demek ki 14 milyon euro'ya 4 sene hizmet edecek takımı sağlamışız. 2013-2014-15-16 yıllarında maaşlara bakmak lazım. Biz UEFA'dan bir ceza yedik. O günkü şartlar altında bize dediler ki; sizin sporculara ödediğiniz para 65 milyonu geçemez. 2 senelik anlaşmaydı. İlk sene 65 ödedik, 2. sene 59-60 ödedik. Yeni kadroda nereye varıyor? Orada da hesabımız aynı. Futboldan gelen kazançlar tespit edilmiş, bu rakam geçilemez. Bu sene de 60-61 milyon mertebesinde kalacağız. Tabii ki ayrılmasını beklediğimiz futbolcular var. Maaşlar yüksek, evet doğru. İyi futbolcu, iyi maaş alıyor. Devraldığımız takımda 42 futbolcu vardı. 18 kişilik kadro yapıyorsunuz. 24 tanesini tribünde oturtuyorsunuz. Bunlar bedava durmuyor. Biz bu oyuncuları teker teker tasfiye ettik. Bugün kadromuz 28'den ibarettir. Bunu yaparsanız iyi futbolcuya yüksek maaş verebilirsiniz. Kaynakları iyi kullanmak önemlidir. Asıl tartışılması gereken 42 futbolcunun olmasıydı. Hiç kimse rakamlarla oynayıp algı yaratmasın."

— HT Spor (@HTSpor) August 15, 2017

FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI

FEGHOULI: FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMIŞTIM

"Galatasaray gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Başkanıma özellikle teşekkür ediyorum. Savaşçı ruhuma katacağım buraya. Birçok kupa kazanmak istiyorum burada."

"Şükürler olsun sakatlığım iyiye gidiyor. 2 haftaya takımla çalışmalara başlarım diye düşünüyorum. Hocamın kararı önemli."

"Daha önce gelmek isterdim, benimle ilgili bir sıkıntı yoktu. Birçok detay var transferde. O yüzden beklenildi. Şükürler olsun ki Galatasaray'dayım."

"Daha önce Türkiye'den teklifler aldım. Fenerbahçe yerine başka bir takıma gitmeyi seçtim. Galatasaray'dan teklif gelince işler değişti. Galatasaray Avrupa'da bir referans noktası. Hiç düşünmeden kabul ettim teklifi."

"Slaven Bilic'le futbol anlamında bir şey konuşmadık. Ülke anlamında bilgiler verdi. Türkiye'yi çok seviyor. Değerli bilgiler aldım."

FERNANDO

"Guardiola çok önemli bir isim. Felsefeler farklı olabilir. Ortak nokta her hoca iyi oyun bekliyor. Premier Lig ve Türkiye Ligi'ni kıyaslamak ne kadar doğru bilmiyorum. Türkiye'de kaliteli oyuncular var. Hızlı oyuncuların fark yaratabileceğini söyleyebilirim."

"Taraftar beni büyüledi. Zaten biliyordum ama canlı yaşadım. Bir oyuncu için taraftarın desteği çok önemlidir. Teşekkür ediyorum. Felipe Melo kulüpte bir idol. Ben de kendi tarihimi yazmak için geldim."

MAICON

"Stoperlerin başarısı birçok detaya bağlı. Dengeli olmanız gerekiyor. Dün de bunu sağladık. Güçlü orta saha, beklerin yardımı çok önemli. Ofansif anlamda da bindiren beklerin olması. Bunlar stoperlerin de etkisini artırıyor. Kalecimiz de bize çok güven veriyor."

NDIAYE

"Teklifler gelince sportif anlamda düşünüyorsunuz. Şu an verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu anlıyorum. Dün taraftar destek verdi. Daha iyi neler yapabilirim ona odaklanıyorum."

'' GALATASARAY TARAFTARSIZ DÜŞÜNÜLEMEZ''

''Bu çalışmaları, Galatasaray taraftarını mutlu etmek için kurduk. Çektiğimiz tüm eziyetler Galatasaray taraftarının mutluluğu için. En çok ihtiyacımız olan şey; taraftarımızla kenetlenip bir olmak. Taraftarlarımızdan rica ediyorum. Sezon daha yeni başladı. Daha bir haftayı geride bıraktık. Antrenörünü, futbolcusunu alkışlayıp motive etmeleri lazım. Çünkü sahada o 11 oynuyor ve o 11'ide yönetecek kişi Igor Tudor'dur. Bu sebepten dolayı Tudor'un aleyhinde tezahurat yapmak, kimin işine yarar? Bu sezon şampiyonluğun en kuvvetli adayıyız. Artık bir olma, birlik olma zamanı. Herkes tribünlere gelsin. Artık 40-50 bin kişilere oynamak istiyoruz. Gelecek herkes de antrenörlerimizi ve futbolcularımızı alkışlasın, kucaklasın. Taraftardan tek beklentim bu.''

''TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR''

''Birkaç gün içinde netice alacağımız oyuncular olabilir. Bu transferleri, gidecek isimlerin planlamasından sonra neticeye kavuşturabiliriz. Bütçe dengesi çok önemli. Dün çok iyi bir maç çıkardık. Seyircinin de bu gidişata kombine alarak, maça gelerek destek olması lazım. ''

''SELÇUK İNAN, TAKIMIMIZIN KAPTANIDIR''

''Selçuk bizim takım kaptanımız. Kendisi hala bizim oyuncumuzdur. Takımdaki durumu, yönetimin karar vereceği bir şey değil.''