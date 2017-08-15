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Arda Turan Galatasaray'a geri mi dönüyor?
FUTBOL

Arda Turan Galatasaray'a geri mi dönüyor?

"Arda Turan Galatasaray'a transfer oldu" iddialarının ardından yıldız futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, beIN Sports'a konuştu. Bulut, "Haberler gerçek dışıdır" açıklamasını yaptı

15 Ağustos 2017 Salı, 13:22:27 Güncelleme: 14:08:29

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Arda Turan'ın Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler gerçek dışıdır" dedi.

İşte Ahmet Bulut'un sözleri:

"Şaşırdım. Bütün medyada dolaşıyor, 'Arda Turan, 1 seneliğine Galatasaray'a kiralandı' diye. Bu tamamen gerçek dışı. Benim Barcelona'yla bir görüşmem olmadı. Barcelona'dan bana bugüne kadar 'Arda'ya takım bak' gibi bir talep de gelmedi. Bu haber, tamamen yanlış bir haberdir."

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