Arda Turan Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Arda Turan'ın Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler gerçek dışıdır" dedi.

İşte Ahmet Bulut'un sözleri:

"Şaşırdım. Bütün medyada dolaşıyor, 'Arda Turan, 1 seneliğine Galatasaray'a kiralandı' diye. Bu tamamen gerçek dışı. Benim Barcelona'yla bir görüşmem olmadı. Barcelona'dan bana bugüne kadar 'Arda'ya takım bak' gibi bir talep de gelmedi. Bu haber, tamamen yanlış bir haberdir."

— HT Spor (@HTSpor) August 15, 2017