Abdullah Avcı: "Çok değerli bir takım ile karşılaşacağız"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın karşılaşacakları İspanya temsilcisi Sevilla'nın çok değerli bir takım olduğunu söyledi.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Abdullah Avcı, takımın Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor ile katıldı.



Sevilla'nın Avrupa'nın en önemli takımlarından biri olduğunun altını çizen Avcı, "Son derece saygı duyduğumuz çok değerli bir takım ile karşılaşacağız. Son 11 senede 5 kere Avrupa Ligi kupasını almış. Sevilla, geçen sene ligini 4. bitirmiş, Barcelona'dan sonra en fazla topa sahip olma yüzdesine sahip bir takım." ifadelerini kullandı.



Deneyimli teknik adam, "Bizim açımızdan bakacak olursak, bugün itibarıyla 3 sene önce başladığımız yoldan geldiğimiz nokta olan Şampiyonlar Ligi play-off'u, gelişimimize çok önemli katkılar sağlıyor. Kura çekiminde kulübümüzden bahsedilmesi geldiğimiz noktayı çok daha değerli kılıyor. Çok zor bir rakiple oynayacağız, takımımızı en iyi şekilde temsil etmek ve işin içinde olmak en büyük hedefimiz." şeklinde konuştu.



Sevilla'nın da yeni teknik direktörü Eduardo Berizzo ile bir değişim içinde olduklarını aktaran Abdullah Avcı, şunları kaydetti:



"Onlar da bir değişim içindeler ama özellikle biz Everton ve Roma maçları üzerinden analizimizi yaptık. Çok geniş alanda oynayan, teknik kapasitesi yüksek ve hareketli bir takım. Yetenekli oyuncuları var, 5 tane Arjantinli oyuncuları bulunuyor. 4-3-3 sisteminde oynuyorlar. Oyunun iki bölümüyle ilgili çalışmalarımızı yaptık. Sevilla Avrupa'nın en güçlü takımlarından bir tanesi. Biz de burada neler yapabileceğimizi göstermeye çalışacağız."



Avcı, sakatlığı nedeniyle son lig maçında forma giyemeyen Emre Belözoğlu'nun durumu hakkında ise "Emre'nin son antrenmanda durumuna bakacağız. Son anda bir aksilik olmazsa Emre yarın sahada olacak." açıklamasında bulundu.



ADEBAYOR: "TURU GEÇMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor ise turu geçmek için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını belirtti.



Adebayor, kulüp tarihi açısından çok önemli bir mücadeleye çıkacaklarına vurgu yaparak, "Şampiyonlar Ligi'nin bir parçası olmak her zaman önemlidir. İspanya ve Avrupa'nın en önemli takımlarından biri ile karşılaşacağız. Turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zor olacak farkındayız, elimizden gelen her hazırlığı yaptık." diye konuştu.

