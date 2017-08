Başakşehir Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, Sevilla karşısında ter dökecek. Tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü saha dışı bırakarak play-off'a yükselen temsilcimiz, Sevilla'yı yenerek avantaj yakalamak istiyor. Peki, Başakşehir - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

BAŞAKŞEHİR - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Belçika takımlarından Club Brugge'ü eleyerek play-off'a çıkan Başakşehir, İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla ile eşleşti. Heyecanla beklenen Başakşehir - Sevilla maçı yarın akşam oynanacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşmanın rövanşı 22 Ağustos Salı günü Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yapılacak ve bu maç sonucunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak ekip belli olacak.

- Emre Belözoğlu'nun durumu





Medipol Başakşehir'de adale sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Bursaspor maçında forma giyemeyen kaptan Emre Belözoğlu'nun, Sevilla karşısında sahadaki yerini alması bekleniyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı, Bursaspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Emre Belözoğlu'nun Sevilla maçında görev yapmasını beklediklerini söylemişti.



Turuncu-lacivertlilerde, Slovenya kampında yapılan antrenmanda sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou ile sakatlıklarından sonra takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Sevilla maçında forma giyemeyecek.

KUPA KOLEKSİYONCUSU SEVİLLA

İspanyol temsilcisi Avrupa liginde ülkesini oldukça iyi temsil etti. Bugüne kadar ilki 2005-2006 sezonu olmak üzere toplamda 5 defa UEFA Avrupa Ligi Kupasını müzesine götüren ekip, UEFA Avrupa Ligi'ni üst üste (3) ve toplamda (5) en çok kazanan takım konumunda bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde yakalanan başarılar sonrasında kulüp hedeflerini yükselterek yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılarak bu kulvarda başarılı olmak istiyor. Geçtiğimiz sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde H Grubunda Juventus'un ardından 2'nci olarak çıkmış ancak 2'inci tur da Leicester City'e elenmişti.

TÜRKLERE KARŞI 2 GALİBİYET 1 MAĞLUBİYET

İspanyol ekibi daha önce Türk takımlarıyla 2 kez eşleşti. 2005-2006 sezonunda O zamanki adıyla UEFA Kupası'nda Beşiktaş ile aynı gruba düşen Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadında, oynanan karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrılmıştı. Daha sonra 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2'nci turunda Fenerbahçe ile eşleşmiş, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan karşılaşmayı 3-2 kaybetmiş, İspanya'daki maçı 3-2 kazanarak uzatmalara götürmüş ancak penaltılar sonucu temsilcimiz Fenerbahçe'ye elenmekten kurtulamamıştı.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK EN BÜYÜK TUTKUMUZ"



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın karşılaşacakları İspanya temsilcisi Sevilla'nın çok değerli bir takım olduğunu söyledi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Abdullah Avcı, takımın Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor ile katıldı.

Sevilla'nın Avrupa'nın en önemli takımlarından biri olduğunun altını çizen Avcı, "Son derece saygı duyduğumuz çok değerli bir takım ile karşılaşacağız. Son 11 senede 5 kere Avrupa Ligi kupasını almış. Sevilla, geçen sene ligini 4. bitirmiş, Barcelona'dan sonra en fazla topa sahip olma yüzdesine sahip bir takım." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, "Bizim açımızdan bakacak olursak, bugün itibarıyla 3 sene önce başladığımız yoldan geldiğimiz nokta olan Şampiyonlar Ligi play-off'u, gelişimimize çok önemli katkılar sağlıyor. Kura çekiminde kulübümüzden bahsedilmesi geldiğimiz noktayı çok daha değerli kılıyor. Çok zor bir rakiple oynayacağız, takımımızı en iyi şekilde temsil etmek ve işin içinde olmak en büyük hedefimiz." şeklinde konuştu.

Sevilla'nın da yeni teknik direktörü Eduardo Berizzo ile bir değişim içinde olduklarını aktaran Abdullah Avcı, şunları kaydetti:

"Onlar da bir değişim içindeler ama özellikle biz Everton ve Roma maçları üzerinden analizimizi yaptık. Çok geniş alanda oynayan, teknik kapasitesi yüksek ve hareketli bir takım. Yetenekli oyuncuları var, 5 tane Arjantinli oyuncuları bulunuyor. 4-3-3 sisteminde oynuyorlar. Oyunun iki bölümüyle ilgili çalışmalarımızı yaptık. Sevilla Avrupa'nın en güçlü takımlarından bir tanesi. Biz de burada neler yapabileceğimizi göstermeye çalışacağız."

Avcı, sakatlığı nedeniyle son lig maçında forma giyemeyen Emre Belözoğlu'nun durumu hakkında ise "Emre'nin son antrenmanda durumuna bakacağız. Son anda bir aksilik olmazsa Emre yarın sahada olacak." açıklamasında bulundu.

ADEBAYOR: TURU GEÇMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor ise turu geçmek için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını belirtti.

Adebayor, kulüp tarihi açısından çok önemli bir mücadeleye çıkacaklarına vurgu yaparak, "Şampiyonlar Ligi'nin bir parçası olmak her zaman önemlidir. İspanya ve Avrupa'nın en önemli takımlarından biri ile karşılaşacağız. Turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zor olacak farkındayız, elimizden gelen her hazırlığı yaptık." diye konuştu.