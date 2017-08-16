Hoffenheim: 1 - Liverpool: 2

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'i 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off Turu'ndan katılma hakkı kazanan Liverpool, ilk maçta Alman ekibi Hoffenheim'ı Arnold ve Milner'ın golleriyle deplasmanda 2-1 mağlup etti. Alman ekibinin tek golü Uth'dan geldi.



Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Slavia Prag'a transfer olan Miroslav Stoch'un yüzü, ilk maçta gülmedi. Çekya ekibi Slavia Prag, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden APOEL Nicosia'ya 2-0 mağlup oldu.



DİĞER SONUÇLAR

Karabağ - Kopenhag: 1-0

Sporting - FCSB: 0-0

Young Boys - CSKA Moskova: 0-1

LİVERPOOL

Hoffenheim

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