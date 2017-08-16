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FUTBOL

Galatasaray'da Arda Turan planı

Galatasaray'ın Arda Turan planı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:12:58

  • 1 Galatasaray'ın Arda Turan planı
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    Altı yeni transferiyle ligin ilk haftasında Kayserispor'u sahadan silen Galatasaray, Arda Turan'ı yuvaya döndürmek için sponsoru NEF ile birlikte hareket edecek.

  • 2 Galatasaray'ın Arda Turan planı
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    Barcelona'nın da sponsoru olan ve Galatasaray'ın göğüs reklamında yer alan şirket, Arda Turan'ın kiralama bedeli ve yıllık ücretinin yarısını karşılayacak. İşte Arda operasyonun detayları:

  • 3 Galatasaray'ın Arda Turan planı
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    Sabah'ta yer alan habere göre, Barcelona ile üç yıllık kontratı bulunan Arda Turan için oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray adına teklifi Katalan kulübü yönetimine iletmek üzere başkan Dursun Özbek tarafından yetkili ilan edildi. 

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  • 4 Galatasaray'ın Arda Turan planı
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    Sarı-kırmızılı yönetim, önce eski kaptanını iki yıllığına kiralamak, sonrasında ise son sezonunda da bonservisi ile almak istiyor. 

  • 5 Galatasaray'ın Arda Turan planı
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    İki yıllık kiralama bedeli için Barcelona kulübüne teklif edilen rakam 6 milyon Euro.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 dakika önce
    Bırakın adamı dışarda oynasın ve bizi temsil etsin.
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