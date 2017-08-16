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Kwadwo Asamoah
FUTBOL

Kwadwo Asamoah kimdir? Galatasaray, Asamoah'ı kadrosuna katmak istiyor

Kwadwo Asamoah kimdir?

Galatasaray, Juventus'ta forma giyen orta saha Kwadwo Asamoah ile ilgileniyor. Peki Kwadwo Asamoah kimdir?

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:42:31 Güncelleme: 10:45:26

Galatasaray, şu anda İtalya'nın Serie A takımlarından olan Juventus'ta forma giyen Kwadwo Asamoah ile ilgileniyor. Juventus eğer Spinazzola ile anlaşırsa, Kwadwo Asamoah transferine onay verecek. Peki Kwadwo Asamoah kimdir?

KWADWO ASAMOAH KİMDİR?

Kwadwo Asamoah, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın Akra şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2005-2006'da Kaaseman takımında altyapıda başladı. Orta saha pozisyonunda oynayan Asamoah, 2006-2007'de Liberty Professionals'de forma giydi ve burada profesyonel kariyerine adım attı.

Gana Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Kwadwo Asamoah, milli takım formasını 57 maçta terletti.

Galatasaray transferi gerçekleştirmek için Juventus'un onayını bekliyor. Torino ekibi, Atalanta'dan Spinazzola'yı kadrosuna katması halinde Asamoah'ı Galatasaray'a gönderecek.

Ganalı futbolcunun, 4 yıllık anlaşma boyunca sarı-kırmızılı ekipten senede 3 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

  • Doğum tarihi: 9 Aralık 1988 (28 yaşında)
  • Doğduğu il: Accra / Gana
  • Boyu: 1,73 m
  • Uyruğu: Gana
  • Mevki: Sol Bek - Orta saha sol - Merkez orta saha
  • Ayak: Sol ayak
  • Güncel piyasa değeri: 11 milyon €
  • Oynadığı takımlar: Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus

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