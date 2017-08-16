Kwadwo Asamoah kimdir? Galatasaray, Asamoah'ı kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray, şu anda İtalya'nın Serie A takımlarından olan Juventus'ta forma giyen Kwadwo Asamoah ile ilgileniyor. Juventus eğer Spinazzola ile anlaşırsa, Kwadwo Asamoah transferine onay verecek. Peki Kwadwo Asamoah kimdir?

KWADWO ASAMOAH KİMDİR?

Kwadwo Asamoah, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın Akra şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2005-2006'da Kaaseman takımında altyapıda başladı. Orta saha pozisyonunda oynayan Asamoah, 2006-2007'de Liberty Professionals'de forma giydi ve burada profesyonel kariyerine adım attı.

Gana Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Kwadwo Asamoah, milli takım formasını 57 maçta terletti.

Galatasaray transferi gerçekleştirmek için Juventus'un onayını bekliyor. Torino ekibi, Atalanta'dan Spinazzola'yı kadrosuna katması halinde Asamoah'ı Galatasaray'a gönderecek.

Ganalı futbolcunun, 4 yıllık anlaşma boyunca sarı-kırmızılı ekipten senede 3 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

Doğum tarihi: 9 Aralık 1988 (28 yaşında)

9 Aralık 1988 (28 yaşında) Doğduğu il: Accra / Gana

Accra / Gana Boyu: 1,73 m

1,73 m Uyruğu: Gana

Gana Mevki: Sol Bek - Orta saha sol - Merkez orta saha

Sol Bek - Orta saha sol - Merkez orta saha Ayak: Sol ayak

Sol ayak Güncel piyasa değeri: 11 milyon €

11 milyon € Oynadığı takımlar: Bellinzona, Torino, Udinese, Juventus

Kwadwo Asamoah

Kwadwo Asamoah kimdir?

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