Ferudun Tankut: "Konya seyircisinin ne suçu var?"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında Samsun'da oynanan Turkcell Süper Kupa maçında çıkan olaylara değinerek, "Samsun'daki maçtan dolayı Konya seyircisinin ne suçu var? 40 bin kişilik stadın 5 maç ceza almasını doğru bulmuyorum." dedi.



Kulüpler Birliği Vakfında başkan yardımcılığı görevini sürdüren Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk futbolunun birçok sıkıntıları olduğunu söyledi.



Bu sıkıntıların en önemlisinin hakem hataları olduğuna dikkati çeken Tankut, "Video hakem uygulamasının ocak ayında devreye girmesinin planladığı konuşuluyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yapacağımız toplantıda bunlar dile gelecek. Kaldı ki onlardan daha önemlisi de sporda şiddet. Süper Kupa'da gördüklerimiz... Kulüplerin ve seyircilerin almış olduğu cezalar... Samsun'daki maçtan dolayı Konya seyircisinin ne suçu var? 40 bin kişilik stadın 5 maç ceza almasını doğru bulmuyorum. Cezayı bireyselleştirmek lazım. Kim ya da kimler yapıyorsa onlara vermek lazım. Onun üzerine gideceğiz. En önemli çalışmalarımız bireyselleştirme konusunda olacak." diye konuştu.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI

Ligin 2. haftasında karşılaşacakları Medipol Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu belirten Tankut, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımını konuk edeceğini hatırlattı.



Tankut, "Hem Sevilla hem de bizimle oynayabilecek geniş bir kadroları mevcut. Onu baz almayıp kendi futbolumuzu oynamamız gerekiyor. Sahamızda alacağımız puanlar bizim için çok önemli. Puan ya da puanlarla ayrılırsak bizim için çok iyi olur." ifadelerini kullandı.



Tankut, takımda sakat oyuncuların bulunduğunu ancak onların yerine oynayacak futbolculara da sahip olduklarını anlattı.



Yevgen Seleznov'un ve Mustapha Yatabare'nin başka takımlara transfer olacağı iddialarının sorulmasına Tankut, şöyle yanıt verdi:



"Yatabare'nin bir, Seleznov'un iki yıllık sözleşmesi var. Bize intikal etmiş hiçbir şey yok. Bu dedikodular takımımızın motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Bu dedikodular yerine gerçek varsa ortaya çıkarılır ve bir şeyler söylenir. O zaman bir değerlendirme yaparız."

Ferudun Tankut

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