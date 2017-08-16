Robin van Persie, yıllar sonra Hollanda Milli Takımı'nda!

Geçen sezon Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dick Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nın Bulgaristan ve Fransa'yla oynayacakları 2018 Dünya Kupası Elemeleri maçlarının aday kadrosunu açıkladı. Advocaat'ın seçtiği geniş kadroda Beşiktaş'tan Ryan Babel ve Jeremain Lens, Başakşehir'den Eljero Elia, Fenerbahçe'den Robin van Persie yer aldı. Advocaat ayrıca Galatasaray'la sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ve Ligue 1 ekiplerinden Nice'e transfer olan Wesley Sneijder'ı da davet etti.

Advocaat'ın Robin van Persie tercihi ise gündeme oturdu. Hollandalı yıldız, son olarak 13 Ekim 2015 tarihinde milli davet almıştı. Van Persie'nin oynadığı son maç da yine aynı tarihteydi. Euro 2016 Elemeleri'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan Hollanda, Çekya'ya 3-2 kaybetmiş ve Robin van Persie milli formayı son kez bu karşılaşamada sırtına geçirmişti. 34 yaşındaki tecrübeli golcü o mücadelede hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atmıştı.

Dick Advocaat, birkaç ay önce Van Persie'nin kadroya neden alınmadığına yönelik sorulara "Çok kaliteli bir oyuncu ancak Milli Takım için yeterli seviyede değil. Böyle bir dönemde onu çağırmam doğru olmazdı." cevabı vermişti.