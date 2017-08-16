Vardar'ın yeni teknik direktörü konuştu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı Makedonya ekibi Vardar'da, yeni teknik direktör Cedomir Janevski, mücadele öncesi maçın oynanacağı II. Filip Arena'da basın mensuplarının karşısına çıktı.



Sarı-lacivertli takıma karşı köklü değişikliklere gitmeyeceklerini söyleyen Janevski, "Ancak sabır, güç ve mücadele gösterirsek rakip takımı alt edebileceğimizi düşünüyorum. Kritik bir dönemde takımın başına geçtim ancak bunu bir mazeret olarak öne süremem. Takımdaki futbolcuların birçoğunu daha önceden de tanıyordum. Milli takımdaki teknik direktörlüğüm döneminde birçoğuyla çalışmıştım. Ayrıca takımın birçok maçını da izleme imkanına sahip oldum. Vardar'ın en son geçen yılki maçını izlemiştim. O zamandan sonra kadroda radikal bir değişim olmadı. Bundan dolayı buradaki kalitemiz ve kapasitemizin son derece bilincindeyim. Oyuncularıma güveniyorum. Benden önceki teknik direktör de başarılı sonuçlar elde etti. Fenerbahçe maçında köklü değişikliklere gitmeyeceğim. Ancak benim oyun anlayışıma uygun olan kimi noktalarda bazı taleplerim olacak." açıklamasında bulundu.

Takım kaptanı Boban Grncharov da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kalarak ülke futbolu adına çok önemli bir başarıya imza atmak istediklerini söyleyen Grncharov, "Fenerbahçe, son yıllarda Üsküp'e gelen en önemli kulüplerden biri. Bireysel olarak, sonucu değiştirebilecek önemi isimlere sahip bir takım." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan Vardar, Fenerbahçe ile oynayacağı mücadele öncesi son çalışmasını yaptı.

fenerbahçe

vardar