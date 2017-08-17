Başakşehir Sevilla rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Sevilla'ya 2-1 yenilerek turu zora soktu. Futbolseverler, bu maçın rövanş tarihini merak ediyor. Peki, Başakşehir - Sevilla rövanş maçı ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Başakşehir, 2 farklı her galibiyette veya 2-1'in üzerindeki tüm tek farklı galibiyetlerde turu geçecek. Temsilcimizin deplasmanda maçı 2-1 kazanması halinde maç uzatmalara gidecek.

BAŞAKŞEHİR - SEVİLLA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda mücadele eden Başakşehir, Sevilla ile oynadığı ilk maçtan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Turu geçecek takımın belli olacağı Başakşehir - Sevilla rövanş maçı 22 Ağustos'ta oynanacak. Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - SEVİLLA İLK MAÇTAN NOTLAR

Temsilcimiz sahaya Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor 11'iyle çıktı. Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo ise sahaya Rico, Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Pizarro, Banega, Correa, Montoya, Ben Yedder 11'ini sürdü.

Başakşehir, henüz 2. dakikada Eljero Elia'nın taşıdığı topla gole çok yaklaştı. Hollandalı oyuncunun şutunda rakipten dönen topla ceza sahası içinde buluşan Mossoro'nun vuruşunda top dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk golü 16. dakikada geldi. Konuk ekibin hızlı gelişen atağında Joaquin Correa'nın pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Sergio Escudero takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Sevilla, devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Başakşehir, ikinci yarının ilk dakikalarına da hızlı başladı. Ev sahibinde Emre Belözoğlu, 51. dakikada kazanılan serbest vuruşta gole çok yaklaştı ancak vuruşunda top kalenin hemen üzerinden dışarı gitti.

Temsilcimiz mücadelenin 63. dakikasında gole bir kez daha yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun arapasında topla buluşan Mahmut Tekdemir, boştaki Emmanuel Adebayor'u gördü. Adebayor'un vuruşunda top Rico'dan sekti ancak Elia pozisyonu değerlendiremedi. Bu pozisyondan sadece 1 dakika sonra Başakşehir golü buldu! Orta alandan gelişen atakta Mahmut Tekdemir'in arapası ile ceza yayına hareketlenen Eljero Elia ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ve skoru 1-1'e getirdi. Hollandalı yıldız, bu golle Başakşehir formasıyla çıktığı 4. maçta 3. golünü attı!