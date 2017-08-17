Sevilla teknik direktörü Berizzo, Başakşehir maçı sonrası konuştu

Sevilla, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak için mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir'i, play-off turu ilk maçında 2-1 mağlup etti. Teknik direktör, Eduardo Berizzo, karşılaşma sonunda temkinli açıklamalar yaptı. Berizzo, "Başakşehir'in yüzde 60'ı buysa umarım ikinci yarıda yüzde 60'larını bile oynayamazlar." ifadelerini kullandı.

Arjantinli teknik direktörün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"2. yarı saha çok kötü bir hale geldi, topu kontrol etmekte zorlandık. Önemli ve pozitif bir sonuç aldık. Başakşehir'in çok iyi oyuncuları var. Onlardan şüphelendiğimiz her şey karşımıza çıktı. Teknik olarak çok iyiler."

"Onlara karşı oynama şansı tanırsak işimizi zorlaştıracaklarını biliyorduk. Maalesef bazı dakikalarda buna izin verdik. İkinci maçta buna dikkat etmeliyiz."

"Başakşehir'in yüzde 60'ı buysa umarım ikinci maçta yüzde 60'ını bile oynayamaz. İkinci maçta biz yüzde 100'ümüzle sahada olmalıyız."

"Maçı izlerken Adebayor, birden önüme çıkınca aramızda temas oldu. Bu nedenle kendisinden özür diledim."

"Başakşehir'in ne kadar kaliteli bir takım olduğunu gördük. Sadece evinde değil, deplasmanda da oyunu kontrol ederlerse zorluk yaşarız. Evimizdeki maçta buna da çalışmamız gerekiyor."

Eduardo Berizzo

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