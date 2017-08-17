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FUTBOL

Adebayor: "Futbolda her şey mümkün"

Başakşehirli Emmanuel Adebayor, “Şansımız düşük ama futbolda her şey mümkün. Geçen yıl PSG-Barcelona maçında da bunu gördük. İyi bir takımımız var. Önümüzdeki hafta da umuyorum goller bulacağız” dedi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 09:59:02 Güncelleme: 10:01:48

Medipol Başakşehir’in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, gol atmasa da Sevilla karşısında etkili oyunuyla dikkat çekti. Rakip defansı oldukça zorlayan tecrübeli forvet, Avrupa’nın en iyi takımlarından biriyle oynadıklarının altını çizerek “Biz de iyi mücadele ettik. Oyundan keyif almaya çalıştık. Beraberliği yakaladıktan sonra maalesef ikinci golü yedik. Şansımız düşük ama futbolda her şey mümkün. Geçen yıl PSG-Barcelona maçında da bunu gördük. İyi bir takımımız var. Önümüzdeki hafta da umuyorum goller bulacağız” dedi.

‘BURADA BIRAKABİLİRİM’
Adebayor, Başakşehir’de mutlu olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kişisel olarak zor bir dönemden geçtim. Bana inandıkları için buraya geldim. Elimden geleni yapıyorum. Kariyerim için doğru bir tercih oldu. Emekliliğe de ayrılabilirdim. Her gün keyif almaya çalışıyorum. Başakşehir de bir aile. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Burada kariyerimi sonlandırabilirim. Ben burada çok mutluyum. Kendi ülkeme de yardımlar yapıyoruz.”

 

 

  • Emmanuel Adebayor
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