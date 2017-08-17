Beşiktaş, 2. haftaki Lig maçlarını kazanamıyor!

Sezon mücadelesine genelde iyi başlayan Beşiktaş, sonraki hafta maçlarında ise taraftarlarını sevindirmekte zorlandı.

Siyah-beyazlı takım, geride kalan 7 sezondaki 2. hafta maçlarında sadece 2 kez kazanabildi. Bu 7 karşılaşmanın 3'ünden berabere ayrılan Beşiktaş, 2 kez de rakiplerine mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde toplam 12 puanlık kayıp yaşadı.

GÜNEŞ İLE 2. HAFTAA GALİBİYET YOK

Son 2 sezonda camiaya şampiyonluk kazandıran teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, 2. haftalarda galibiyet alamadı.

Beşiktaş, Güneş'in göreve başladığı 2015-2016'nın 2. haftasında Trabzonpor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, geçen sezon aynı haftada ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2'lik eşitliği bozamadı.

SON 2 SEZONDA 2 KIRMIZI KART

Siyah-beyazlılar, Güneş yönetimindeki sezonların 2. haftasında oyuncularının gördüğü kırmızı kartlarla maçları 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

2015-2016'da Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada Ricardo Quaresma, geçen sezon da Atiker Konyaspor mücadelesinde Necip Uysal, kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlı takım, söz konusu dönemde maçlarının tamamında gol yedi.

Ligin 2. hafta maçlarında rakiplerini durdurmakta zorlanan Beşiktaş, son 7 sezonda toplam 13 golü kalesinde gördü.

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri ise 14 kez havalandırdı.

2. HAFTA MAÇLARI

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de geride kalan 7 sezonda 2. haftada yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 2016-2017 Atiker Konyaspor-Beşiktaş 2-2 2015-2016 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 2014-2015 Beşiktaş-Çaykur Rizespor 1-1 2013-2014 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş 2-4 2012-2013 Beşiktaş-Galatasaray 3-3 2011-2012 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 3-1 2010-2011 Beşiktaş-İBB 0-2