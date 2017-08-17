Beşiktaş, 2. haftaki Lig maçlarını kazanamıyor!

Sezon mücadelesine genelde iyi başlayan Beşiktaş, sonraki hafta maçlarında ise taraftarlarını sevindirmekte zorlandı.
Siyah-beyazlı takım, geride kalan 7 sezondaki 2. hafta maçlarında sadece 2 kez kazanabildi. Bu 7 karşılaşmanın 3'ünden berabere ayrılan Beşiktaş, 2 kez de rakiplerine mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde toplam 12 puanlık kayıp yaşadı.
GÜNEŞ İLE 2. HAFTAA GALİBİYET YOK
Son 2 sezonda camiaya şampiyonluk kazandıran teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, 2. haftalarda galibiyet alamadı.
Beşiktaş, Güneş'in göreve başladığı 2015-2016'nın 2. haftasında Trabzonpor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, geçen sezon aynı haftada ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2'lik eşitliği bozamadı.
SON 2 SEZONDA 2 KIRMIZI KART
Siyah-beyazlılar, Güneş yönetimindeki sezonların 2. haftasında oyuncularının gördüğü kırmızı kartlarla maçları 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.
2015-2016'da Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada Ricardo Quaresma, geçen sezon da Atiker Konyaspor mücadelesinde Necip Uysal, kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.
KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Siyah-beyazlı takım, söz konusu dönemde maçlarının tamamında gol yedi.
Ligin 2. hafta maçlarında rakiplerini durdurmakta zorlanan Beşiktaş, son 7 sezonda toplam 13 golü kalesinde gördü.
Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri ise 14 kez havalandırdı.
2. HAFTA MAÇLARI
Beşiktaş'ın, Süper Lig'de geride kalan 7 sezonda 2. haftada yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2016-2017
|Atiker Konyaspor-Beşiktaş
|2-2
|2015-2016
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2
|2014-2015
|Beşiktaş-Çaykur Rizespor
|1-1
|2013-2014
|Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş
|2-4
|2012-2013
|Beşiktaş-Galatasaray
|3-3
|2011-2012
|Beşiktaş-MKE Ankaragücü
|3-1
|2010-2011
|Beşiktaş-İBB
|0-2