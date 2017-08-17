Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 2. haftasında İstanbul temsilcileri Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Lige galibiyetle başlayan iki takım da, galibiyet serisi kurmak için çekişmeli bir maç sergileyecek. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman oynanacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

Yeni sezonun ilk haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Kasımpaşa, bu maçtan 3-1 galibiyetle ayrılarak 3 puanı kaptı. Beşiktaş ise evinde ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında mücadele edecek. Heyecan dozu yüksek geçecek Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 18 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Alper Ulusoy'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ulusoy'un yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Volkan Narinç yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Mustafa Öğretmen olacak.

KASIMPAŞA İLE BEŞİKTAŞ 29. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 29. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 28 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 19'unu Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ın 60 golüne, Kasımpaşa 24 golle cevap verdi.

Geçen sezonki maçları ev sahibi takımlar kazandı, Kasımpaşa 2-1, Beşiktaş ise 4-1 galip geldi.

KASIMPAŞA, EVİNDEKİ SON 2 MAÇI KAZANDI

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında ağırlayacağı rakibini son 2 sezonda evinden puansız gönderdi.

Beşiktaş, son 4 maçın 3'ünde puan kaybettiği rakibine, deplasmandaki son 2 müsabakada mağlup oldu.

İki takım arasında 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı. Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmayı ise siyah-beyazlılar 4-1 kazandı.

Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963'te hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

MAÇLAR

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sezon 1. Maç 2. Maç 1959-1960 0 - 0 1 - 0 1960-1961 1 - 1 3 - 0 1961-1962 1 - 0 0 - 0 1962-1963 3 - 0 3 - 1 Beyaz Grup 3 - 0 2 - 0 Final Grubu 1963-1964 4 - 0 2 - 0 2007-2008 2 - 1 4 - 2 2009-2010 2 - 1 2 - 2 2010-2011 1 - 1 1 - 0 2012-2013 3 - 1 1 - 3 2013-2014 3 - 0 2 - 1 2014-2015 2 - 0 5 - 1 2015-2016 3 - 3 1 - 2 2016-2017 1 - 2 4 - 1

Not: Sonuçlarda ilk takım olarak Beşiktaş alınmıştır.

ADRİANO HAZIR



Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Adriano Correia, Kasımpaşa karşılaşması öncesi takımla çalışmalara başladı.

Tecrübeli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

MEDEL KADRODA OLABİLECEK

Siyah-beyazlı ekipte Antalyaspor maçı öncesi transfer edilen ancak lisansı yetişemediği için bu maçta kadroda yer almayan Gary Medel, Kasımpaşa mücadelesinde forma şansı bekleyecek.

Hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Medel, 2. hafta mücadelesinde yedek soyunacak. Medel'in yanı sıra yeni transferler Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Orkan Çınar da yedekler arasında yer alacak.

BEŞİKTAŞ, 2. HAFTALARDA ZORLANIYOR

Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, son dönemde sezonun 2. hafta karşılaşmalarında zor galip geliyor.

Sezon mücadelesine genelde iyi başlayan Beşiktaş, sonraki hafta maçlarında ise taraftarlarını sevindirmekte zorlandı.

Siyah-beyazlı takım, geride kalan 7 sezondaki 2. hafta maçlarında sadece 2 kez kazanabildi. Bu 7 karşılaşmanın 3'ünden berabere ayrılan Beşiktaş, 2 kez de rakiplerine mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde toplam 12 puanlık kayıp yaşadı.

GÜNEŞ İLE 2. HAFTADA GALİBİYET YOK

Son 2 sezonda camiaya şampiyonluk kazandıran teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, 2. haftalarda galibiyet alamadı.

Beşiktaş, Güneş'in göreve başladığı 2015-2016'nın 2. haftasında Trabzonpor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, geçen sezon aynı haftada ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2'lik eşitliği bozamadı.

SON 2 SEZONDA 2 KIRMIZI KART

Siyah-beyazlılar, Güneş yönetimindeki sezonların 2. haftasında oyuncularının gördüğü kırmızı kartlarla maçları 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

2015-2016'da Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada Ricardo Quaresma, geçen sezon da Atiker Konyaspor mücadelesinde Necip Uysal, kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlı takım, söz konusu dönemde maçlarının tamamında gol yedi.

Ligin 2. hafta maçlarında rakiplerini durdurmakta zorlanan Beşiktaş, son 7 sezonda toplam 13 golü kalesinde gördü.

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip fileleri ise 14 kez havalandırdı.

2. HAFTA MAÇLARI



Beşiktaş'ın, Süper Lig'de geride kalan 7 sezonda 2. haftada yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 2016-2017 Atiker Konyaspor-Beşiktaş 2-2 2015-2016 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 2014-2015 Beşiktaş-Çaykur Rizespor 1-1 2013-2014 Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş 2-4 2012-2013 Beşiktaş-Galatasaray 3-3 2011-2012 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 3-1 2010-2011 Beşiktaş--İBB 0-2

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