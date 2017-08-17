Beşiktaş, Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen'le ilgileniyor

Bu sezon kadrosuna Pepe, Orkan Çınar, Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Gary Medel'i katan Beşiktaş, bir transfer için daha harekete geçti. NTV Spor'da yer alan habere göre Şenol Güneş, tecrübeli kanat oyuncusunun transferi için yönetime olumlu rapor verdi.

Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ve bonservisi elinde olan Volkan için temaslar başladı. Habere göre tecrübeli futbolcunun menajeriyle yapılan ilk görüşmeler olumlu geçerken 30 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımlar olabilir.

Son iki sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Volkan, sarı-lacivertlilerle 76 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 8 gol 10 asistlik performans sergiledi. Şenol Güneş'le Bursaspor'da birlikte çalışan Volkan, kariyerinin zirvesini de o günlerde yaşamıştı. 30 yaşındaki futbolcu, 41 maçta 17 gol atarken 8 de asist yapmıştı.