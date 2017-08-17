Barcelona'da Julian Draxler sesleri!

Paris Saint-Germain forması giyen Julian Draxler'in menajerinin Barcelona yönetimi ile temasa geçtiği konuşuluyor.

El Mundo Deportivo'da yer alan haberde Draxler'in menajeri Roger Wittmann'ın Katalan kulübüyle temasa geçerek oyuncusunun Paris'te mutsuz olduğunu ilettiği belirtildi.

Haberde Neymar'ın transferi sonrası kulüpler arasındaki gerilen ilişkiler nedeniyle bu transferin zor olduğu yönünde bir yorum da yapılırken, Fransız devinin de yıldız futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

Paris Saint-Germain, Draxler'i geride bıraktığımız sezonun devre arasında Wolfsburg'dan 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.