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FUTBOL

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Vardar maçını yorumladı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 23:46:35

  • 1 Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Vardar maçını yorumladı
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    NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Vardar-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçını değerlendirdi.

  • 2 Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Vardar maçını yorumladı
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    İLK YARI

    "Gol pozisyonunu Fenerbahçe vermedi; Vardar buldu. Fenerbahçe autu uzun vuruşla kullanmamalı. İyi takım rakibinden üstünlüğü, oyuna hakimliğiyle gösterir. Yenilen gol kabul edilebilir değil."

  • 3 Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Vardar maçını yorumladı
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    "Golü atan Barseghyan çok güzel çalım attı. Fenerbahçe çok net poziyonlar bulamadı.  Ahmethan genç bir oyuncu ama bunları (değerlendiremediği pozisyonlar) yapabiliyor olması lazım." 

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  • 4 Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Vardar maçını yorumladı
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    "Fenerbahçe'nin santrafor eksiği var. Çok kötü değil; çok da iyi değil. Kameni, autu uzun vuruşla Valbuena'ya mı atıyor? Kime atıyorsun yani. Aykut Hoca'nın kafasında da belli ki Trabzonspor maçı var."

  • 5 Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Vardar maçını yorumladı
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    "Fenerbahçe'de en büyük problem savunma. Bu savunma ile olmaz. Savunmada yapısal bir problem var."

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