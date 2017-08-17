FUTBOL
Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Vardar maçını yorumladı
17 Ağustos 2017 Perşembe, 23:46:35 | Güncelleme: 23:58:58
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NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Vardar-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçını değerlendirdi.
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İLK YARI
"Gol pozisyonunu Fenerbahçe vermedi; Vardar buldu. Fenerbahçe autu uzun vuruşla kullanmamalı. İyi takım rakibinden üstünlüğü, oyuna hakimliğiyle gösterir. Yenilen gol kabul edilebilir değil."
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"Golü atan Barseghyan çok güzel çalım attı. Fenerbahçe çok net poziyonlar bulamadı. Ahmethan genç bir oyuncu ama bunları (değerlendiremediği pozisyonlar) yapabiliyor olması lazım."
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"Fenerbahçe'nin santrafor eksiği var. Çok kötü değil; çok da iyi değil. Kameni, autu uzun vuruşla Valbuena'ya mı atıyor? Kime atıyorsun yani. Aykut Hoca'nın kafasında da belli ki Trabzonspor maçı var."
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"Fenerbahçe'de en büyük problem savunma. Bu savunma ile olmaz. Savunmada yapısal bir problem var."
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MAÇ SONUCU
"Net bir omurga oturtmak lazım. Östersunds-Galatasaray maçından sonra orta saha ile ilgili konuştuk. Bugün aynısını tarif edebiliriz. Fenerbahçe'nin savunma omurgası yok."
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"Kazaya uğrayabiliryosun. İşte sakar kaleci. Orada ne yapıyor Kameni? Bir savunma fiyaskosu var. Şu tarihte hala omurga oturtulamadı. Omurga olmadığı zaman topu hızlı çevirmek zor oluyor. Kale alanı içinde bir tane gol kaçtı, bir tane Ozan'ın pozisyonu var. Bu kabul edilebilir bir şey değil."
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"Alper'den 10 numara yaratmaya çalışmak ayıptır. Fenerbahçe'nin hala 5 oyuncu ve kaleci alması lazım. Hala kaleci, golcü, orta saha, sol bek lazım. Fenerbahçe bu sol bekler ile mi oynayacak? Allah kolaylık versin."
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"Ozan Tufan ile duygusal kopuş başladı, kendisi istemiyor. Büyük takım bunlarla uğraşmaz. Şenol Güneş sanırım Ozan Tufan konusunda hepimizi kandırdı. Bu çocuktan olmuyor. Olan oyuncuların daha iyi düşünmesi lazım."
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"Yapamayacağı şeyleri istenen oyuncular var. Alper'den istenen şey, Alper'in yapabileceği bir şey değil. Çizgiye yasladığı zaman her şeyi alırsın. Ama merkezde sırtı dönük 360 derecede yok öyle bir şey."
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"Bugün Valbuena da çok yoktu. Dirar ile alışverişe girdiği zaman bir tık yukarı çıkıyor. Kameni topu oyuna sokarken, kaosa atıyor. Kameni kötü kaleci değil ama sakar bir kaleci. Aranan kaleci Kameni mi?"
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"Aykut Kocaman'ın açıklamaları iyimser bir bakış açısı. Skorun buraya gelmesinin saçmalıklar ve sakarlıklar olduğuna katılıyorum. Mehmet Topal görmediği yere neden top atıyor?"
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"Bunun üzerinden stoperliğini tartışacaksak, futbolculuğunu tartışacağız o zaman. Kjaer sahada olsa, o golü yemenin ihtimali yok."
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"3-5 tane oyuncuyu getiriyorlar. Birini bir takım, diğerini diğer takımı alıyor. Soldado ve Negredo'yu getirdiler. Birini Beşiktaş, birini Fenerbahçe alacaktı, öyle oldu..."
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"Ben Ozan Tufan'a destek verdikçe, daha fazlası var dedikçe, O "Yok" diyor.. Ben oğluma bu kadar kıyak geçmedim. Ozan, Hasan Ali, Şener, İsmail.. Bizden daha fazlası olmaz diyorlar."
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