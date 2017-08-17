Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Vardar maçını yorumladı

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"Kazaya uğrayabiliryosun. İşte sakar kaleci. Orada ne yapıyor Kameni? Bir savunma fiyaskosu var. Şu tarihte hala omurga oturtulamadı. Omurga olmadığı zaman topu hızlı çevirmek zor oluyor. Kale alanı içinde bir tane gol kaçtı, bir tane Ozan'ın pozisyonu var. Bu kabul edilebilir bir şey değil."