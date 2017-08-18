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FUTBOL

Vardar - Fenerbahçe maçında ortam gerildi

18 Ağustos 2017 Cuma, 00:06:22

  • 1 Vardar - Fenerbahçe maçında ortam gerildi
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    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Vardar'a 2-0 yenildi. 

  • 2 Vardar - Fenerbahçe maçında ortam gerildi
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    Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Philip II National Arena’daki maç sonrası forma almak için sahaya giren bir taraftara, güvenlik görevlileri müdahale etti. Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel ile güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı.

  • 3 Vardar - Fenerbahçe maçında ortam gerildi
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    Maçın ardından sarı-lacivertli bir taraftar, sahaya girerek Fenerbahçe yedek kulübesine gitti. Güvenlik görevlilerinin bu kişiyi engellemesine tepki gösteren Fenerbahçeli futbolcularla, görevliler arasında gerginlik yaşandı. 

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  • 4 Vardar - Fenerbahçe maçında ortam gerildi
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    Kaleci Volkan Demirel, taraftarı güvenlik görevlilerinden alarak, saha dışına götürdü. İşte o anlar:

  • 5 Vardar - Fenerbahçe maçında ortam gerildi
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YORUMLAR 10
  • Misafir 28 dakika önce
    volkan 2 gol yedin üstünü kapamak için şov yapma bari artist
  • Misafir 14 dakika önce
    Maçı izlemeden atıp tutuyorsun ..
  • Misafir 13 dakika önce
    Süper zekalı arkadaşım hangi maçı izledin bilemiyorum ama bu maçta kaleci Volkan değildi.
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