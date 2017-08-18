Vardar - Fenerbahçe maçında ortam gerildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Vardar'a 2-0 yenildi.
Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Philip II National Arena’daki maç sonrası forma almak için sahaya giren bir taraftara, güvenlik görevlileri müdahale etti. Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel ile güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı.
Maçın ardından sarı-lacivertli bir taraftar, sahaya girerek Fenerbahçe yedek kulübesine gitti. Güvenlik görevlilerinin bu kişiyi engellemesine tepki gösteren Fenerbahçeli futbolcularla, görevliler arasında gerginlik yaşandı.
Kaleci Volkan Demirel, taraftarı güvenlik görevlilerinden alarak, saha dışına götürdü. İşte o anlar: