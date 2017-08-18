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Mircea Lucescu, Fatih Terim
FUTBOL

Mircea Lucescu ile Fatih Terim bir araya geldi

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye'nin eski futbol direktörü Fatih Terim ile buluştu

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:51:55 Güncelleme: 11:56:01

Fatih Terim'in yerine göreve gelen Mircea Lucescu, tecrübeli çalıştırıcıyla bir araya geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre Milli Takım havuzundaki oyuncuların son durumu hakkında bilgi almak için 3 büyük kulübü de ziyaret eden Lucescu, Fatih Terim'le de görüşmek sitedi.

TFF Başkanvekili Ali Dürüst ile Bodrum'a giden Rumen teknik adam, kadrodaki futbolcuları yakından tanıyan Fatih Terim ile oyuncular hakkında görüşüyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    terimi gereksiz yere onore etmenin gereği yok
  • Misafir 14 dakika önce
    Terim ne demiş ben başarısız bir hocayım gücü arkama aldım mafya oldum demiştir.
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