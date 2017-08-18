Mircea Lucescu ile Fatih Terim bir araya geldi

Fatih Terim'in yerine göreve gelen Mircea Lucescu, tecrübeli çalıştırıcıyla bir araya geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre Milli Takım havuzundaki oyuncuların son durumu hakkında bilgi almak için 3 büyük kulübü de ziyaret eden Lucescu, Fatih Terim'le de görüşmek sitedi.

TFF Başkanvekili Ali Dürüst ile Bodrum'a giden Rumen teknik adam, kadrodaki futbolcuları yakından tanıyan Fatih Terim ile oyuncular hakkında görüşüyor.

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