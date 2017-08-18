Emre Mor antrenmana çıktı

Transferi yılan hikayesine dönen Emre Mor, menajerinin yüksek komisyon talep etmesi nedeniyle Inter ile anlaşamadı ve Dortmund'a geri döndü. Bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Emre Mor, gelecek tekliflere göre kariyerini şekillendirecek.

''TRANSFER ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN ENGELLENDİ''

Inter ile Borussia Dortmund, transferde anlaşmış ve Emre Mor, menajeri ile birlikte Milano'ya gitmişti. Yapılan görüşmelerden sonuç alamayan taraftarlar, farklı sebepler söyleyerek transferin olmadığını açıklamıştı. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz da yaptığı açıklamada, 'Emre Mor'un Inter'e transferi, üçüncü kişiler tarafından engellendi.'' demişti.

Bundesliga ekiplerinin yanı sıra Emre Mor ile Fenerbahçe de resmi olarak ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 maça çıkan Mor, 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

emre mor

borussia dortmund

Inter

Peter Bosz