Trabzonspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmana, sakatlığı bulunan Fabian Castillo ile genç milli takım kampına çağrılan kaleci Arda Akbulut katılmadı.

Sakatlığı bulunan Carl Medjani'nin salonda çalıştığı idmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından duran top çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak saat 13.50'de uçakla İstanbul'a gidecek. Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

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